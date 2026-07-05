Migranti, il sondaggio Ghisleri parla chiaro: il 73% degli italiani vuole rimpatriare i clandestini, elettori dem compresi

Foto: Ansa / Luca Zennaro (Foto d'archivio 8 aprile 2025)

Mazzata sui buonisti

Altro che accoglienza, gli italiani esigono protezione degli interessi nazionali e sicurezza: il report smonta demagogia dell'opposizione e business cresciuto all'ombra della propaganda

Migranti, la posizione degli italiani è netta, e la risposta è chiara: ed è quella che emerge dal sondaggio realizzato da Euromedia Research, diretto da Alessandra Ghisleri, in occasione della rassegna Pantelleria, Mediterraneo d’Autore, ideata e promossa da Myrta Merlino e Valentina Fontana per Vis Factor e in programma sull’isola dal 3 luglio ad oggi. L’indagine, condotta tra il 26 e il 29 giugno su un campione di 800 italiani maggiorenni, fotografa una netta e matura presa di coscienza dei cittadini sul tema e i suoi futuri sviluppi.

Migranti, il sondaggio Ghisleri: il 73% li vuole rimpatriare

Una posizione netta dicevamo: acclarata nel report da riscontri numerici e asserzioni inequivocabili. Dunque: il 57% degli intervistati giudica prevalentemente negativo l’impatto dei flussi migratori che raggiungono le coste italiane, mentre solo il 14% lo considera positivo. Ancora più significativo il consenso sulla gestione dell’immigrazione irregolare: il 73% condivide l’idea che gli immigrati privi dei requisiti legali di soggiorno debbano essere rimpatriati. E «il dato più forte è proprio questo», commenta emblematicamente Alessandra Ghisleri.

E anche chi vota a sinistra chiede sicurezza e rigore nella gestione dei flussi

Aggiungendo a stretto giro: «Esiste una larga condivisione, trasversale agli schieramenti politici, sull’idea che gli arrivi illegali debbano essere gestiti con fermezza». Non solo, sottolinea in calce la sondaggista direttrice di Euromedia Research: «Anche una parte significativa dell’elettorato di centrosinistra condivide questo orientamento».

Il report smonta i buonisti dell’accoglienza

Ma c’è di più. Il sondaggio, infatti, certifica anche a chiare lettere e con l’evidenza numerica asserita dalla matematica percentuale, come e quanto il Mediterraneo rappresenti per gli italiani il baricentro geopolitico da cui dipendono la sicurezza e il futuro economico del Paese. Ebbene, il 79,9% degli intervistati è convinto che la stabilità del bacino influenzi direttamente il benessere e la sicurezza nazionale. Mentre l’80,7% giudica fondamentale la cooperazione internazionale per garantirne la tutela.

Il Mediterraneo, per gli italiani è un’area decisiva per il futuro del Paese

Non solo. Contrariamente ai cliché e alla propaganda dem pseudo-buonista, al netto di sfide demagogiche e confronto troppo spesso viziato dalla sinistra di dogmi e interpretazioni, gli italiani mostrano una profonda consapevolezza strategica degli occultamenti e delle mistificazioni tra le righe di slogan e propaganda di settore. E allora, per il 58,9% degli interpellati il valore del Mediterraneo risiede nella sua posizione chiave tra Europa, Africa e Asia, staccando nettamente il commercio marittimo (10,5%), i flussi migratori (8,9%) e le risorse energetiche (8,7%).

Ghisleri: «Mediterraneo percepito con timore per ciò che rappresenta per i fenomeni migratori»

Non a caso, come osserva la stessa Ghisleri: «Per quanto noi pensiamo che gli italiani non abbiano cognizione di causa su geopolitica e geografia, il Mediterraneo è riconosciuto come un’area vitale e fondamentale per il Paese e non solo. E allo stesso tempo viene percepito con timore per ciò che rappresenta in termini di vicinanza con il Medio Oriente e per i fenomeni migratori».

Migranti, sondaggio Ghisleri, i numeri che declinano in percentuale preoccupazione e priorità

La ricerca evidenzia, infatti, come la principale preoccupazione sia rappresentata dai flussi migratori, indicati dal 34% degli intervistati come il rischio più rilevante per il Mediterraneo nei prossimi anni. Seguono la competizione per le risorse energetiche (19,7%), i conflitti (15,3%) e l’instabilità politica (14,9%). Ma, sottolinea Ghisleri, «se il tema energetico è al secondo posto tra i timori, sommando flussi migratori, conflitti e instabilità politica, emerge chiaramente che la vera preoccupazione degli italiani riguarda la sicurezza complessiva dell’area mediterranea e mediorientale».

Elementi che, se sommati, delineano una forte richiesta di protezione

Sul punto, rimandiamo ai dati riportati poco sopra sulle preoccupazioni degli italiani in merito a flussi di migranti e accoglienza e declinati al nodo della percezione del Mediterraneo strettamente collegata agli interessi nazionali. E allora, ci dice il sondaggio, quasi otto italiani su dieci (79,9%) ritengono che la stabilità dell’area influenzi direttamente il benessere economico e la sicurezza dell’Italia. Mentre l’80,7% considera fondamentale la cooperazione internazionale per garantire la sicurezza del Mediterraneo. Elementi che, se sommati, delineano una forte richiesta di protezione.

Come sottolineato dagli stessi organizzatori dell’evento, allora, l’obiettivo è trasformare territori di frontiera come Pantelleria in veri laboratori di riflessione geopolitica, capaci di dare risposte a istanze popolari non più ignorabili e, meno che mai, manipolabili…