Meloni consegna all’astronauta Luca Parmitano il Tricolore che andrà nello spazio: «Dai lustro alla Nazione» (video)

Foto: Ansa / Ufficio stampa Palazzo Chigi, Filippo Attili (1 luglio 2026)

Italia stellare

Il colonnello dell'Aeronautica militare è il pilota designato della missione Artemis III, propedeutica al ritorno dell'uomo sulla Luna, ed è l'unico membro non statunitense dell'equipaggio: «L'incontro è stato estremamente piacevole, la premier è stata molto curiosa»

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha ricevuto a Palazzo Chigi, Luca Parmitano, l’astronauta italiano designato dalla Nasa come pilota della missione Artemis III, propedeutica al ritorno dell’uomo sulla Luna. «L’incontro è andato benissimo ed è stato estremamente piacevole», ha detto il colonnello, parlando anche della curiosità della premier per gli aspetti della missione, ma anche per i suoi risvolti familiari.

L’incontro tra Meloni e Parmitano

Il lancio di Artemis III è previsto per l’estate del 2027. Parmitano, in forze all’Esa, l’Agenzia spaziale europea, è l’unico membro non statunitense dell’equipaggio. Nel corso dell’incontro, si legge in una nota di palazzo Chigi, Meloni «ha rinnovato le congratulazioni al colonnello dell’Aeronautica militare per il prestigioso incarico, che dà lustro all’intera nazione e conferma, ancora una volta, l’eccellenza dell’Italia nel settore spaziale».

Già in occasione della designazione la premier si era congratulata, sebbene a distanza, con l’astronauta, sottolineando l’importanza del «traguardo straordinario che rende orgogliosa l’Italia e conferma il valore della nostra eccellenza nel settore spaziale». «La sua competenza, il suo impegno e il suo spirito di servizio – aveva scritto sui social – sono un esempio per le nuove generazioni».

La premier consegna il Tricolore che andrà nello spazio

A conclusione dell’incontro, la premier ha consegnato all’astronauta l’esemplare cromatico ufficiale del Tricolore della Repubblica, custodito a Palazzo Chigi, che accompagnerà la missione Artemis III nello spazio «quale simbolo dell’ingegno, dell’identità e dell’orgoglio italiano», ha riferito ancora la presidenza del Consiglio.

L’astronauta: «Un incontro molto piacevole»

Qualche dettaglio in più sull’incontro è stato fornito dallo stesso Parmitano in un’intervista con l’agenzia di stampa Adnkronos. «La premier è stata molto curiosa, con tante domande che riguardano la missione e l’aspetto familiare. Abbiamo parlato dell’Italia e della volontà del Paese di avere un ruolo di leadership in Europa sul settore spaziale», ha detto l’astronauta, sottolineando che è stato il suo primo incontro con la premier: «Io vivo negli Stati Uniti, non c’era mai stata occasione».

Parmitano si trova infatti in Italia in ferie, e ne ha approfittato per incontrare la presidente del Consiglio. «Già 2000 anni fa si diceva ubi maior minor cessat, mi sembrava il minimo», ha scherzato. Meloni, ha poi aggiunto, «mi ha chiesto del profilo di missione e se ci sarà la possibilità di interagire con la mia famiglia mentre sarò in orbita. La risposta è stata “sì”, perché fortunatamente la tecnologia ci aiuta in questo».

Parmitano svela «il bello di Artemis III»

«Il bello di Artemis III, che continuerà a farci sognare – ha spiegato il colonnello – è che essendo sperimentale in tutto lo è anche nella definizione del profilo di missione; stiamo iniziando a lavorare su quali saranno i compiti, le capacità e così via. Quindi è tutto in divenire. Dare una definizione molto specifica di come sarà fatta Artemis III è al momento prematuro. Posso dire che la missione che è stata annunciata dalla Nasa, e sulla quale noi inizialmente ci prepareremo, sarà quella di delineare le procedure e sperimentare l’hardware per l’avvicinamento in modalità sia automatica che manuale, l’operazione ravvicinata e l’aggancio alle astronavi lander; per una di queste è previsto anche l’ingresso, il distacco, il sorvolo e poi l’allontanamento».

In quanto pilota della missione Parmitano ha spiegato che «la criticità delle operazioni ravvicinate è indubbia. Nelle fasi ravvicinate ci scambieremo il posto io e il comandante e effettuerò queste manovre di attracco manualmente. L’addestramento è già iniziato e andrà avanti per tutto l’anno, fino all’inizio del 2027. La missione – ha concluso – è prevista a inizio estate ma ci sono incognite dovute anche al suo aspetto industriale».