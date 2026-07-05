Meloni celebra Ultimo dopo il concerto record a Tor Vergata: «Roma ha vissuto una serata straordinaria»

Modello Giubileo

Il concerto da circa 250 mila spettatori di Ultimo a Tor Vergata continua a far parlare. Dopo la serata record arrivano i complimenti della presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che parla di «serata straordinaria» e ringrazia le Forze dell’Ordine, la Protezione civile e tutti coloro che hanno garantito la sicurezza dell’evento.

«Roma ha vissuto ieri una serata straordinaria. Uno dei più talentuosi cantautori italiani ha fatto la storia della musica e dello spettacolo dal vivo, in Italia e non solo, con un concerto emozionante che rimarrà nei cuori di tantissimi. Bravo Ultimo!», ha scritto la premier su X.

Meloni ha quindi rivolto un ringraziamento «a tutti gli uomini e alle donne delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine, del soccorso pubblico, della Protezione civile e del volontariato che hanno sostenuto la macchina organizzativa e hanno garantito che anche questo grande evento potesse svolgersi in piena sicurezza».

Mazzi: «Evento straordinario, plauso ai produttori»

Sulla stessa linea il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi, che ha definito il concerto «un evento straordinario» sottolineando anche il lavoro svolto dietro le quinte. «Vanno ringraziati anche i produttori, una squadra eccezionale guidata da Clemente Zard e Max Brigante. Hanno lavorato più di due anni per realizzarlo. Organizzare un concerto per 250 mila persone non è semplice, farlo in modo così impeccabile è un’impresa. Con professionisti di questo valore internazionale, il turismo degli eventi potrà crescere sempre di più», ha dichiarato.

Rampelli: «Un miracolo artistico e una festa di popolo»

Anche il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli ha celebrato il successo della manifestazione, definendola «una radiosa giornata di musica, gioia e collaborazione tra istituzioni». Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il concerto ha rappresentato «un miracolo artistico che diventa occasione sociale», valorizzando Tor Vergata e il Municipio VI come luogo capace di ospitare grandi eventi e offrendo un’immagine positiva della periferia romana.

Franco: «Tor Vergata conferma la sua vocazione ai grandi eventi»

Il presidente del Municipio VI Nicola Franco ha parlato di una prova organizzativa riuscita, ringraziando tutte le istituzioni coinvolte. «Il nostro è un territorio naturalmente vocato ai grandi eventi, in grado di ospitare e gestire masse oceaniche di persone. Si è visto nel Giubileo e si è visto con Ultimo», ha dichiarato, esprimendo gratitudine alle Forze dell’Ordine, alla Protezione civile, ai volontari, ai lavoratori e allo stesso artista «per aver scelto di scommettere sul Municipio VI».