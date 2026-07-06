La “cartolina” di Giordano all’ex ministro Speranza: “Si parla di covid ma lei dove è finito? Decaparecido in vigile attesa?”

Quella circolare killer

Roberto Speranza e la strategia dell’opossum. Parliamo dell’ex ministro della Salute, durante il governo Conte II e Draghi, protagonista insieme al leader 5Stelle della stagione del covid tornata prepotentemente alla ribalta con lo scandalo delle mascherine. A chiedere lumi all’ex titolare della Salute, Mario Giordano nella rubrica La cartolina pubblicata da La Verità.

Giordano fa nero Speranza: Ma dove è finito?

“Mi scusi, ma dov’è finito? È riuscito nell’impresa di far perdere le sue tracce: per ritrovarla ci vorrebbe una puntata speciale di Chi l’ha visto, ma purtroppo in questo momento il trono di Federica Sciarelli è vacante e non sappiamo a chi rivolgerci. Non che si senta la sua mancanza, per carità: non si faccia illusioni. Il fatto è che si è tornati a parlare di Covid, errori, mascherine, Giuseppe Conte. E però di lei non parla nessuno”. Così l’incipit della missiva che prosegue ironizzando su Roberto “desaparecido in vigile attesa”.

Sta scrivendo un altro libro? Vorremmo la prima copia

“Cosa sta facendo? Non è che sta scrivendo un altro libro per celebrare i suoi successi (da ritirare subito, ovviamente, per la vergogna)? Nel caso vorremmo essere i primi ad averne una copia. Come fu in quell’ottobre 2020 quando uscì Perché guariremo, manifesto auto-trionfalistico per celebrare il successo sul Covid,. Proprio mentre il Covid mieteva vittime a non finire. Ricorda? Nel giro di una notte il volumetto sparì dalle librerie. Lei invece rimase al ministero, purtroppo”.

Dalla circolare “Tachipirina e vigile attesa” alle bugie sui vaccini

E giù con l’elenco in ordine sparso dei granchi presi dal politico del Pd. A cominciare dalla circolare «tachipirina e vigile attesa». “Quante persone sono morte per questo? Eppure tutti parlano delle mascherine di Conte, neppure uno parla delle circolari di Speranza. “Cos’è che la rende invisibile?, si chiede il conduttore di Fuori dal Coro, “il mantello magico di Elly Schlein? Il superpotere di superMario Draghi? E pensare che di cose di cui rendere conto ne avrebbe molte. I colpevoli ritardi a inizio emergenza, la mancanza del piano pandemico, i lockdown senza basi scientifiche, il caso De Donno, il rifiuto di ogni terapia per puntare tutto sui vaccini”.

Ha regnato sulla sanità e poi si è eclissato

Anche le sue bugie sembrano sparite nel nulla insieme a lei. “Di altri lavori, oltre alla politica, non c’è traccia nelle sue biografie. Però per tre anni e due governi (Conte II e Draghi) ha regnato sulla sanità italiana. Poi si è eclissato. Dopo il referendum sulla giustizia, per la verità, ha cercato spazio sulla scena nazionale commentando «Viva la Costituzione», ma l’hanno subito fermata: «E dove stava la Costituzione mentre mi rinchiudevi in casa e mi lasciavi a casa dal lavoro?”.