La carica dei governatori di centrodestra nella classifica del Sole 24 Ore. Acquaroli per la prima volta nella top ten

Otto tra i primi dieci

Buona amministrazione, radicamento, ascolto. I presidenti di regione espressione della coalizione consolidano il gradimento tra gli elettori secondo il Governance Poll

La carica dei governatori del centrodestra caratterizza anche questa nuova tornata del Governance poll, la classifica annuale stilata per il Sole 24 Ore. Quest’anno è il presidente della Puglia Decaro il più apprezzato, attestandosi primo in classifica. Ma a colpire è lo “squadrone” dei governatori del centrodestra che si collocano nella top ten. Secondo classificato è Stefani alla guida del Veneto. Terzo Fedriga, Friuli Venezia Giulia. Al quarto e quinto posto ci sono i governatori della Calabria, Occhiuto, e del Piemonte, Cirio. Sesto classificato il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. Un settimo posto a Giani, presidente della toscana rossa e poi a chiudere un altro terzetto del centrodestra: Ottavo Schifani, presidente della Sicilia, Vito Bardi, della Basilicata e decimo Acquaroli, presidente delle Marche.

La squadra dei governatori di centrodestra

Buona amministrazione, radicamento, ascolto, sono le qualità poste in essere da sempre dal centrodestra e di tutti gli elettori, un tratto distintivo che anno dopo anno vede la schiera dei governatori espressione della coalizione ai vertici delle preferenze dei cittadini governati. Quest’anno la classifica premia due governatori al primo anno di mandato: Antonio Decaro, presidente della Puglia, con il 66% di gradimento, seguito da Alberto Stefani, presidente del Veneto, con il 65%. Entrambi in aumento rispetto al consenso conquistato alle urne nel novembre scorso. Sul terzo gradino del podio Massimiliano Fedriga, presidente del Friuli Venezia Giulia, con il 64%, sostanzialmente identico a quanto registrato alle elezioni. Condividono la quarta posizione con il 60% Roberto Occhiuto (Calabria) e Alberto Cirio (Piemonte).

Otto governatore su 10 sono di centrodestra: chi sono

Al 6° posto il presidente della Lombardia Attilio Fontana, che con il 57% aumenta del 2,3% il consenso raccolto nelle urne. In 8° posizione ex aequo i Presidenti di Sicilia e Basilicata, Renato Schifani e Vito Bardi. Il primo in crescita rispetto al giorno delle elezioni, il secondo in pratica stabile, ma in incremento di 2,5 punti rispetto allo scorso anno. In decima posizione, a pari merito, Roberto Fico (Campania) e Francesco Acquaroli (Marche). Il primo è in calo di 5,6 punti rispetto alle elezioni dello scorso novembre, mentre il governatore di Fratelli d’Italia cresce del 2,6% su quanto ottenuto nella sua rielezione a settembre.

I numeri del sondaggio annuale sono un biglietto da visita per monitorare quanto i cittadini percepiscono dell’impegno dei loro amministratori. La performance di quelli del centrodestra è al top. Così il presidente del Piemonte, Alberto Cirio, commentando la classifica sul gradimento dei governatori italiani con il 60% dei consensi, 4 punti in più rispetto al giorno dell’elezione nel 2024 e oltre 10 se si considera il 2019, dati che mettono il presidente al secondo posto nella classifica nazionale per incremento di consenso dal giorno del voto. Avanti così.