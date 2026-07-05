I videogiochi sono il nuovo campo di battaglia della guerra culturale: i casi Assassin’s Creed Shadows e Stellar Blade

Foto: Imagoeconomica / Koelnmesse GmbH (22 agosto 2022)

Luoghi dell'immaginario

Per alcuni giocatori il "woke" ha invaso anche il gameplay e il messaggio politico ha preso il sopravvento sul divertimento: così il joystick è diventato il simbolo di una resistenza culturale

Per anni i videogiochi sono stati raccontati come un semplice passatempo. Oggi, invece, sono diventati uno dei principali campi di battaglia della guerra culturale occidentale, e se un tempo le polemiche riguardavano la violenza o la dipendenza, oggi invece a dividere milioni di giocatori sono identità, rappresentazione, inclusività e libertà creativa. Proprio attorno a questo scontro, infatti, sta nascendo una vera e propria controcultura digitale.

I videogiochi da passatempo a strumento di attivismo culturale

Una parte consistente della community videoludica, soprattutto tra i giovani uomini, guarda con crescente diffidenza alle grandi software house occidentali, accusate di voler trasformare il videogioco in uno strumento di attivismo culturale. Dall’altra parte, aziende e sviluppatori rivendicano la necessità di rappresentare una società più diversificata e inclusiva. Il risultato è che ogni nuovo trailer, ogni protagonista e ogni singola scelta narrativa diventano terreno di scontro politico prima ancora che videoludico.

Quando il dibattito supera il gameplay

Negli ultimi anni molte grandi aziende del settore hanno adottato politiche interne legate alla diversità, all’inclusione e alla rappresentazione. Sulla carta si tratta di linee guida pensate per “allargare il pubblico” e rendere i prodotti più accessibili. In pratica, però, una stragrande parte dei giocatori ritiene che queste scelte stiano influenzando personaggi, storie e ambientazioni in modo artificiale e ai limiti del grottesco.

Prima il messaggio politico, poi il divertimento

In questo settore il dibattito raramente rimane confinato ai forum specializzati. Su YouTube, Reddit e X ogni annuncio viene analizzato nei dettagli: il design dei personaggi, il linguaggio utilizzato, la composizione del cast, perfino le consulenze narrative esterne. Per molti utenti il problema non è tanto la presenza di personaggi diversi, ma la sensazione che il messaggio politico stia diventando più importante del divertimento.

Il caso Assassin’s Creed Shadows

Uno degli esempi più discussi è stato Assassin’s Creed Shadows, il capitolo ambientato nel Giappone feudale. La scelta di affiancare alla shinobi giapponese Naoe il personaggio di origine africana Yasuke, figura storica realmente esistita ma sulla cui importanza come samurai gli storici discutono ancora, ha acceso una lunga polemica.

Per una parte del pubblico si è trattato di una legittima scelta creativa. Per altri, invece, Ubisoft avrebbe privilegiato una decisione simbolica sacrificando l’immedesimazione del giocatore e l’identità culturale del contesto storico. Le discussioni sono diventate talmente intense da oscurare, almeno inizialmente, il gameplay e le novità tecniche del titolo, che ha così deluso rispetto all’affetto che gli utenti provano per la saga.

Al di là del giudizio sul gioco, il caso mostra come il videogioco sia ormai percepito da molti non solo come intrattenimento, ma come prodotto culturale con un preciso significato identitario.

Stellar Blade e la reazione della community

Quasi opposto è invece il percorso di Stellar Blade, sviluppato dallo studio sudcoreano Shift Up. La protagonista Eve, caratterizzata da un design volutamente glamour e vicino all’estetica degli anime orientali, è diventata il simbolo di un’altra parte del dibattito.

Prima ancora dell’uscita, il gioco era stato criticato da alcuni commentatori per l’immagine femminile proposta. Molti giocatori hanno reagito interpretando quelle critiche e quei giudizi – tra cui l’etichetta di gioco “anti-woke” – come l’ennesimo tentativo di imporre criteri estetici e culturali agli sviluppatori. Nonostante questo il titolo ha ottenuto uno straordinario risultato commerciale, che è stato quindi letto da una parte della community come una sorta di risposta del pubblico a ciò che viene percepito come eccessiva politicizzazione dell’intrattenimento.

Non significa che il successo di Stellar Blade dipenda soltanto da questo: gameplay, direzione artistica e marketing hanno avuto un ruolo importante. Ma il dibattito culturale ha contribuito a trasformare il gioco in un simbolo ben oltre i suoi meriti tecnici.

La nascita di una controcultura videoludica

Nel frattempo, è emersa una rete di creator, streamer e canali YouTube che commentano ogni uscita da una prospettiva apertamente critica verso l’industria occidentale progressista. Questi contenuti raccolgono milioni di visualizzazioni e alimentano una narrazione precisa: il videogioco starebbe diventando il terreno di sperimentazione di agende culturali lontane dal pubblico tradizionale.

In questo panorama, campagne di boicottaggio, recensioni coordinate, sostegno a studi indipendenti e attenzione crescente verso produzioni asiatiche sono diventati elementi ricorrenti del dibattito online. Molti giocatori dichiarano di preferire titoli che percepiscono come meno influenzati da messaggi ideologici e più concentrati sull’esperienza di gioco.

Non è un caso che produzioni provenienti da Corea del Sud, Giappone e Cina vengano spesso presentate da questa community come esempi di un approccio diverso, più orientato al gameplay e meno alle controversie culturali occidentali.

Il ruolo dei videogiochi nella formazione dell’immaginario

Ridurre tutto a una semplice contrapposizione tra “woke” e “anti-woke” sarebbe però ovviamente troppo facile e riduttivo. Il successo o il fallimento di un videogioco dipendono da molti fattori: qualità tecnica, prezzo, marketing, innovazione, supporto post-lancio. Eppure sarebbe altrettanto sbagliato ignorare la dimensione culturale che il gaming ha assunto negli ultimi anni.

Per milioni di giovani il videogioco è uno dei principali luoghi di formazione dell’immaginario. È lì che si scoprono storie, eroi, valori e modelli di comportamento. Non sorprende quindi che attorno a questo mondo si siano trasferite le stesse tensioni che attraversano cinema, musica e social network, dove il pubblico più identitario comincia a far sentire la propria voce.

Il joystick come simbolo

La novità è che una parte della community videoludica sembra vivere questa battaglia non solo come spettatrice, ma come protagonista. Per alcuni giocatori il joystick è diventato il simbolo di una resistenza culturale contro ciò che percepiscono come un’eccessiva politicizzazione dell’intrattenimento. Per altri, invece, rappresenta semplicemente la difesa della libertà creativa e della possibilità di raccontare storie diverse.