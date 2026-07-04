Guai per Gualtieri: si dimette l’assessora Lucarelli, al suo posto la capogruppo dem. Al Nazareno si accapigliano le correnti

Rimpasto di guerra

Era nell’aria da un po’ ma l’ufficialità è arrivata oggi. Si è dimessa l’assessora alle Attività Produttive e alle Pari Opportunità del Comune di Roma, Monica Lucarelli. “In realtà le dimissioni risalgono a qualche settimana fa – precisa l’imprenditrice prestata alla politica – ma col sindaco abbiamo concordato che si sarebbe preso qualche giorno per riflettere e ragionare. Ci teneva che continuassi a dare una mano. E da lì ho ricevuto una proposta. Quella di entrare nel consiglio di amministrazione di Investimenti Spa, da me accettata”.

Guai per Gualtieri: si dimette l’assessora Monica Lucarelli

Parole chiare, fin troppo. E poi i gesti rituali, i ringraziamenti d’obbligo velati di retorica. “I rapporti con il sindaco sono ottimi – insiste Lucarelli – per questo gli ho dato il tempo di cui aveva bisogno”. Bisogno per che cosa? Per procedere a un minirimpasto di cui si parla da giorni senza chiamarlo così? L’agenzia di stampa Nova, lo scorso venerdì, faceva proprio il nome di Monica Lucarelli come possibile indiziata per essere sostituita. Con le dimissioni spontanee la faccia è salva, non è un rimpasto perché l’assessora ha preso autonomamente la decisione di lasciare l’incarico. Non è un colpo di genio , infatti, mettere mano alla squadra di governo a meno di un anno dal voto. Durante i colloqui intercorsi tra i due, sarebbe emersa una proposta. Entrare nel Consiglio di amministrazione di Investimenti Spa, società privata in controllo pubblico socio unico di Fiera Roma Srl, proprietaria delle strutture del quartiere espositivo.

Al suo posto la capogruppo dem Valeria Baglio

L’assessora sarebbe già stata rimpiazzata dalla capogruppo dem in Campidoglio: Valeria Baglio. Contattata nelle scorse ore direttamente dal sindaco, avrebbe dato la sua disponibilità. Un rimpasto che agita la maggioranza e in particolare il Pd. A quanto apprende “Agenzia Nova”, la decisione di sostituire Lucarelli con la capogruppo dem era stata presa già nei giorni scorsi. Ed è stata comunicata dal sindaco Gualtieri e dal direttore generale del Campidoglio Ruberti in una riunione ristretta. La comunicazione ha creato molti mal di pancia al Nazareno che si aspettava una promozione dell’attuale presidente della commissione Commercio, Andrea Alemanni. La scelta di Baglio non ha incontrato il consenso di tutte le correnti del Pd.

Chi è Monica Lucarelli, tra impresa e guai giudiziari archiviati

Cinquantaquattro anni, ingegnera meccanica, madre, sposata con l’ex Dg di Roma Capitale Paolo Aielli, era candidata capolista per la civica di Alessandro Onorato. Doveva fare la vicesindaca, ruolo che invece è andato a Silvia Scozzese. Così si è spalancata la porta dell’assessorato. All’inizio aveva anche la delega alla Sicurezza, affidata però a fine maggio 2024 all’ex magistrato Francesco Greco. Poi un altro sgarbo. Gualtieri apre un ufficio di scopo per i mercati rionali, inclusi tra le responsabilità di Lucarelli, che affida però al consigliere Andrea Alemanni. Venne risarcita con la delega all’Attrazione di investimenti.

L’arresto della collaboratrice Camilla Marianera

Durante il suo mandato non sono mancati grattacapi giudiziari. La sua collaboratrice Camilla Marianera, avvocata praticante, venne arrestata con l’accusa di aver sfruttato una “talpa” all’interno del Tribunale di Roma per rivendere informazioni secretate. All’epoca da più parti vennero chieste le dimissioni di Lucarelli. La stessa assessora, poi, è stata accusata di corruzione e turbativa d’asta. La prima in merito al piano sicurezza per la festa di Piazza Navona. L’altra per l’ipotesi di aver favorito la Fiera di Roma tra i luoghi da scegliere per accogliere gli operatori rimasti senza casa a causa dell’inagibilità del mercato dei fiori. Tutto archiviato.