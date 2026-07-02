Festa con politici e parenti dei clan: il centrodestra porta in Antimafia il caso di S. Giuseppe Vesuviano

Comune a guida centrosinistra

Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare ha preparato un'interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell'Interno. Il senatore di FI Gasparri ha scritto alla presidente Colosimo: "Urgente valutare quanto riportato dalla stampa"

Il caso politico esploso a San Giuseppe Vesuviano arriva all’attenzione della Commissione parlamentare Antimafia. Il presidente dei senatori di Forza Italia e componente della Commissione, Maurizio Gasparri, ha inviato una lettera alla presidente Chiara Colosimo chiedendo di valutare le vicende riportate dagli organi di stampa campani che riguardano il Comune vesuviano, già sciolto in passato due volte per infiltrazioni camorristiche. Nella missiva, Gasparri precisa che i fatti «andranno verificati dalle autorità competenti», ma sottolinea la necessità di approfondire quanto emerso, anche alla luce della storia amministrativa dell’ente.

Cena tra politici e rampolli dei clan, Gasparri scrive a Colosimo

Cos’è accaduto? Da giorni, nei corridoi del Comune di San Giuseppe Vesuviano e negli ambienti della politica locale, non si parla d’altro. A scuotere la maggioranza guidata dal sindaco Michele Sepe è un esposto inviato alle forze dell’ordine e alla Prefettura che accende i riflettori su una festa organizzata alla fine di aprile in un locale della Napoli bene. Ma più della cena o dei festeggiamenti, a far discutere è la lista degli invitati: politici, imprenditori e, secondo quanto riportato nel documento, anche parenti e figli di esponenti della camorra riconducibili al clan Fabbrocino. Un intreccio che, sia pure non configurando alcun reato, rischia di trasformarsi in un caso politico dalle conseguenze imprevedibili. Perché la presenza, nello stesso contesto conviviale, di amministratori pubblici e soggetti legati a famiglie criminali solleva inevitabilmente interrogativi sull’opportunità politica e sull’immagine delle istituzioni cittadine.

Deflagra il caso di San Giuseppe Vesuviano

Michele Sepe è il sindaco di San Giuseppe Vesuviano, eletto nel giugno 2024 nella coalizione di centrosinistra stata sostenuta dal Partito Democratico, dal Movimento 5 Stelle, dai Nuovi CDU e da diverse liste civiche. Nella missiva Gasparri ricorda inoltre che, dopo la diffusione della vicenda, il vicesindaco – parente del festeggiato – ha rassegnato le dimissioni. Mancano quelle del sindaco. «Ritengo urgente – scrive il presidente dei senatori di Forza Italia – che la Commissione valuti quanto riportato dalla stampa, anche per eventuali iniziative che possano contribuire alla difesa della legalità nel Comune di San Giuseppe Vesuviano».

Rastrelli: “È indispensabile che siano chiariti rapidamente tutti gli elementi emersi”

Il senatore di Fratelli d’Italia, Sergio Rastrelli, segretario della Commissione parlamentare Antimafia ha fatto sapere di avere preparato un’interrogazione parlamentare urgente al Ministro dell’Interno; e richiesto un focus in Commissione Antimafia, affinché venga fatta piena luce su quanto accaduto. “Nel territorio della Città metropolitana di Napoli, più che altrove – precisa- deve restare altissima la guardia contro ogni possibile commistione tra amministrazione pubblica e criminalità organizzata”. “È indispensabile che siano chiariti rapidamente tutti gli elementi emersi, a tutela delle istituzioni e della fiducia dei cittadini”.

Martusciello: Il sindaco deve dimettersi

“La partecipazione di esponenti della malavita locale a una festa di un parente del vicesindaco di San Giuseppe Vesuviano, alla quale hanno partecipato tutti gli esponenti dell’amministrazione comunale, compreso il sindaco, è solo l’ultimo di una serie di episodi sui quali va acceso un faro da parte degli organi preposti”. Lo dichiara Fulvio Martusciello, segretario regionale di Forza Italia in Campania. “Non è un caso che, all’indomani della pubblicazione della notizia, lo stesso vicesindaco si sia dimesso. Così come non è un caso che il sindaco abbia perso la sua maggioranza dopo questi episodi. Vogliamo avere risposte. E la risposta migliore sono le dimissioni del sindaco”, conclude il numero uno degli azzurri campani. (Foto di Colosimo dall’archivio Ansa. Data di Rilascio, 13/set/2024 ).