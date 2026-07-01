È morto Victor Willis, storico frontman dei Village People. Il “poliziotto” dalla voce inconfondibile

YMCA ai comizi di Trump

È morto il cantante e compositore Victor Willis, frontman e co-autore dei più grandi successi dei Village People, tra cui ”YMCA”, ”Macho Man”, ”In the Navy” e ”Go West”. È stata una delle voci più riconoscibili e influenti della stagione d’oro della disco music. Ma anche una figura complessa che ha attraversato mezzo secolo di cultura pop tra successi planetari, battaglie legali, ritorni di scena e controversie pubbliche.

È morto Victor Willis, fondatore e frontman die Village People

La notizia della morte di Willis è stata confermata dalla famiglia e diffusa attraverso i canali ufficiali del gruppo e del profilo Facebook dell’artista. La scomparsa è avvenuta il 30 giugno, appena un giorno prima del suo 75esimo compleanno. In una nota pubblicata sui social, la famiglia ha comunicato che Willis ”è venuto a mancare a seguito di una malattia breve ma aggressiva”, chiedendo rispetto e riservatezza. Il gruppo Village People ha successivamente confermato la notizia con un messaggio di cordoglio, sottolineando il ruolo centrale di Willis nella costruzione dell’identità musicale e scenica della band. Nato a Dallas, in Texas, nel 1951, Victor Willis cresce in un contesto profondamente legato alla musica gospel. Figlio di un pastore battista, sviluppa fin da bambino la sua voce nella chiesa del padre. Questo imprinting vocale, potente e teatrale, diventerà uno dei tratti distintivi del suo stile.

La svolta nel 1977 grazie al produttore Morali che fonda la band

La svolta arriva quando viene notato dal produttore francese Jacques Morali, che intuisce il potenziale della sua voce. E lo coinvolge nella nascita dei Village People nel 1977. Un’immagine fortemente iconica: uomini che incarnano stereotipi maschili – il poliziotto, il cowboy, il muratore, il motociclista – trasformati in personaggi di un universo colorato, teatrale e immediatamente riconoscibile. Willis diventa il volto e la voce principale del gruppo. Spesso sul palco nei panni del poliziotto con elmetto, simbolo della sua identità artistica. Tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta, i Village People diventano una delle band più famose al mondo, portando la disco music nelle classifiche internazionali e nella cultura pop globale.

Il brano YMCS è l’apice della carriera del gruppo

Il brano ”YMCA”, pubblicato nel 1978, rappresenta il punto più alto della carriera del gruppo. Con il suo ritornello immediato – come riporta il servizio di Adnkronos – il brano attraversa decenni, contesti culturali e generazioni. Nel tempo viene adottato come inno festivo, sportivo e sociale, diventando uno dei simboli della cultura pop americana. Nel 2020 è stato inserito nel National Recording Registry della Library of Congress, riconoscimento riservato alle opere considerate patrimonio sonoro degli Stati Uniti. Nel corso degli anni, la musica dei Village People è stata letta in modi differenti.

L’inno dei Village People utilizzato da Trump per gli eventi elettorali

Donald Trump ha più volte utilizzato il brano ”YMCA” durante eventi elettorali e apparizioni pubbliche. La band, in diverse occasioni, ha chiarito di voler mantenere la musica ”al di fuori della politica”. Nel gennaio 2025, i Village People decisero perfino di esibirsi in alcuni eventi legati al secondo insediamento di Trump. Willis precisò che la scelta non rappresentava un endorsement politico, ma rispondeva all’idea che la musica dovesse unire le persone. Willis lascia i Village People nel 1979, quando il gruppo si trova al culmine del successo. Negli anni successivi intraprende percorsi artistici alternati, tra ritorni e separazioni. La sua carriera è segnata anche da difficoltà personali e da problemi legati alla dipendenza.

Nel 1979 l’addio ai Village People

Willis torna progressivamente sulla scena fino a riavvicinarsi al progetto originale dei Village People negli anni successivi. Un capitolo importante della sua vita riguarda le battaglie legali per il riconoscimento dei diritti sulle opere musicali. Willis è stato protagonista di una sentenza considerata cruciale nel campo del diritto d’autore negli Usa, che ha aperto la strada al riconoscimento delle royalties per gli autori e interpreti.