De Luca contro Fico: “Non governa con trasparenza”. Il centrodestra infierisce: “Hanno gli stessi metodi, sono due fuoriclasse dell’ipocrisia”

Foto: Ansa Foto / Ciro Fusco (Ottobre 2025)

Campania bollente...

Per l'opposizione si attaccano e si detestano ma utilizzano allo stesso modo il manuale Cencelli

Vincenzo De Luca ieri aveva attaccato il suo successore, Roberto Fico, per la “scarsa trasparenza” usata in alcune nomine di sottogoverno. Giusto. Peccato, però, come ricorda all’attuale sindaco di Salerno il centrodestra, che De Luca abbia utilizzato gli stessi, identici metodi del pentastellato.

Il centrodestra: “Due fuoriclasse dell’ipocrisia”

Ad attaccare sia Fico che De Luca è Severino Nappi, coordinatore regionale della Lega. Che fa una sorta di promemoria allo “sceriffo” sul suo recente passato. “Tra Vincenzo De Luca e Roberto Fico-dice Nappi- è in corso il derby dei fuoriclasse dell’ipocrisia. Due modi diversi di raccontarsi, un unico modo di governare. De Luca continua a impartire lezioni di trasparenza, dimenticando di essere il padre politico del “sistema Salerno” e di una gestione della Regione segnata da opacità e nomine fiduciarie”.

“Sull’Eav De Luca ha fatto la stessa cosa”

La nota di Severino Nappi si concentra sul pomo della discordia, le nomine di sottogoverno. “Basti pensare a Eav- dice l’esponente della Lega-, il cui vertice – ormai ancora per pochi giorni, ci auguriamo – è stato scelto direttamente da Vincenzo De Luca, senza alcun concorso pubblico. Fico, invece, prova a indossare i panni del moralizzatore e promette di rifondare la sanità campana. Peccato che finora non abbia sentito il dovere di chiedere conto dei 100 milioni di euro del Pnrr persi dalla Campania per case e ospedali di comunità. Una vicenda gravissima sulla quale il suo garantismo sembra essersi improvvisamente trasformato in silenzio. Chi vincerà questa sfida dell’ipocrisia? Difficile dirlo. C’è però un dato che i campani conoscono bene: cambiano i protagonisti, ma il copione resta lo stesso. E mentre loro litigano per la scena, la Campania continua a perdere occasioni, risorse e credibilità”, conclude Severino Nappi.

Due facce della stessa medaglia

De Luca e Fico sono le due facce della stessa medaglia. Anche (forse per questo) e soprattutto perché non si sopportano. Il salernitano ha governato la Regione per un decennio come un autentico rais, lottizzando cencellianamente tutto quanto era possibile. Con la complicità silenziosa del Partito Democratico. L’ex presidente della Camera, che aveva fortemente criticato i metodi di De Luca, annunciando una rivoluzione trasparente, ne ripete a memoria gli stessi atteggiamenti. Del resto, proprio Fico ha avuto il via libera alla candidatura con una negoziazione diplomatica a cui ha partecipato anche il suo partito e cioè la cessione in toto del Pd campano a Piero De Luca, il figlio deputato del primo cittadino di Salerno. Alla fine, chi si somiglia si piglia.