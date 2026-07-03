De Luca attacca il suo successore Roberto Fico: “Opacità e demagogia nella giunta regionale della Campania”

Foto: Ansa Foto / Ciro Fusco (Dicembre 2025)

L'affondo del rais

Il sindaco di Salerno imputa all'esponente di Cinquestelle il rischio di scarsa trasparenza e lo accusa di fare demagogia

Il Rais è tornato. Vincenzo De Luca, oggi nuovamente sindaco di Salerno dopo i dieci anni da governatore, attacca il suo successore, Roberto Fico, denunciando opacità nella giunta regionale.

Le parole di De Luca

“Da quando si è insediata la nuova giunta regionale – dice il sindaco di Salerno – registro una propensione alla demagogia che per quello che mi riguarda è diventata insopportabile. Mi riferisco al tema della trasparenza, della legalità. Voglio dire in maniera definitiva che sul tema della trasparenza e della legalità tutti, compresi gli attuali governanti della regione Campania, devono prendere esempio dallo stile, dalle iniziative e dal modo di governare della precedente giunta regionale. Devo dire che io registro un’opacità nella gestione attuale“.

La querelle sul Palazzo della Regione e i soldi buttati

“Il secondo punto-continua l’affondo di De Luca a Fico- riguarda il progetto per la nuova sede della Regione, varato a suo tempo dal mio dall’esecutivo. La giunta precedente aveva avviato la progettazione affidando l’incarico allo studio professionale di Zaha Hadid. Abbiamo speso già 2 milioni e mezzo di euro per la progettazione. La scadenza del contratto previsto con lo studio Zaha Hadid è di metà mese. Quindi si rischia di veder buttati a mare 2 milioni e mezzo di euro. È interesse della Regione e del Comune di Napoli premere, incalzare, farsi dare un cronoprogramma. Un intervento come quello che avevamo immaginato non si farà mai più a Piazza Garibaldi nei secoli dei secoli”, ha sottolineato il sindaco salernitano.

La holding dei trasporti

Infine la questione dell’Eav, la holding regionale dei trasporti al centro di critiche e attualmente ancora guidata dal manager Umberto De Gregorio, scelto a suo tempo da De Luca. “Avevo letto indiscrezioni, che segnalavano l’orientamento ad impegnare alla direzione di Eav un esponente proveniente dalle ferrovie. Non mi esprimo nel merito ma, trasparenza per trasparenza, mi aspetto che si metta in piedi un bando pubblico, una selezione pubblica. Voglio ricordare, per rispetto del lavoro fatto negli anni passati e per rispetto del contributo dato dai dirigenti di Eav, dai lavoratori, dalle organizzazioni sindacali, che quando siamo partiti con la precedente amministrazione abbiamo ereditato un’azienda che era fallita, 700 milioni di euro di debiti. L’Eav è diventata una delle aziende di riferimento dell’Italia”, ha concluso ‘lo sceriffo’. Una guerra destinata a continuare. Perché in fondo, Vincenzo De Luca non ha mai amato il suo successore. Lo ha sopportato, in cambio della gestione del partito al figlio Piero.