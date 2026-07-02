Dal diritto alla riparazione allo stop alle cause bavaglio: tutte le novità approvate dal governo Meloni

Le ultime da Palazzo Chigi

Dalla garanzia estesa di un anno per chi sceglie di riparare un elettrodomestico alle nuove tutele contro le cause bavaglio, passando per cybersicurezza, conti pubblici e aiuti internazionali. Il Consiglio dei ministri guidato da Giorgia Meloni ha approvato un pacchetto di misure destinate ad avere effetti concreti sulla vita dei cittadini e delle imprese.

Il filo conduttore dei provvedimenti approvati è quello di rafforzare la tutela dei cittadini, sostenere il sistema produttivo e consolidare la sicurezza nazionale, senza rinunciare al rigore dei conti pubblici.

Più conveniente riparare che buttare: arriva il nuovo diritto dei consumatori

Tra le novità più rilevanti del Consiglio dei ministri che si è svolto giovedì 2 luglio, c’è il cosiddetto “diritto alla riparazione”, destinato a cambiare il rapporto tra cittadini e beni di consumo. Chi sceglierà di far riparare un prodotto difettoso, invece di sostituirlo, otterrà dodici mesi aggiuntivi di garanzia legale. Un incentivo concreto per combattere la cultura dello spreco e favorire il risparmio delle famiglie.

Il decreto introduce inoltre l’obbligo, per i produttori, di riparare i beni per i quali la normativa europea prevede specifici requisiti di riparabilità. I consumatori riceveranno gratuitamente un modulo europeo con informazioni chiare su costi e condizioni dell’intervento. Nasce anche una piattaforma digitale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che metterà direttamente in contatto cittadini e riparatori qualificati, mentre un Osservatorio nazionale monitorerà l’andamento del settore.

Cybersicurezza, il governo rafforza le difese nazionali

Un altro capitolo strategico riguarda la sicurezza informatica. Il Governo ha esteso il sistema europeo di certificazione ai servizi di cybersicurezza gestita, includendo attività fondamentali come gestione degli incidenti informatici, penetration test e audit di sicurezza. L’Agenzia per la cybersicurezza nazionale rafforza così il proprio ruolo di autorità di certificazione, mentre le strutture specializzate dei ministeri della Difesa e dell’Interno potranno operare come organismi di valutazione della conformità. L’obiettivo è aumentare affidabilità e qualità dei servizi in un settore sempre più decisivo per la sicurezza nazionale.

Più trasparenza nei mercati finanziari

Il Consiglio dei ministri ha inoltre dato il via libera al recepimento delle norme che istituiscono l’European Single Access Point (ESAP). La nuova piattaforma europea consentirà di consultare gratuitamente tutte le informazioni pubbliche relative ai mercati finanziari e alla sostenibilità delle imprese, superando la frammentazione attuale. In Italia la raccolta dei dati sarà affidata a Consob, Banca d’Italia, IVASS e COVIP, rendendo più semplice l’accesso alle informazioni per investitori e risparmiatori.

Giorgetti: migliorano i conti dello Stato

Sul fronte economico arrivano segnali positivi anche dai conti pubblici. Il Rendiconto generale dello Stato per il 2025 evidenzia un miglioramento del saldo netto da finanziare, attestato a -119,8 miliardi di euro in termini di competenza, mentre il ricorso al mercato si è fermato a -387,8 miliardi. Anche il disegno di legge di assestamento del bilancio 2026 migliora i saldi: il saldo netto da finanziare cresce di oltre 5,4 miliardi di euro rispetto alle previsioni iniziali, senza effetti sull’indebitamento netto, confermando una gestione improntata alla prudenza finanziaria.

Più controlli sulla plastica riciclata destinata agli alimenti

Tra i decreti approvati figura anche quello che rafforza la sicurezza dei materiali plastici riciclati destinati a venire a contatto con gli alimenti. Viene istituita presso il Ministero della Salute una banca dati nazionale degli impianti di riciclo e produzione e viene rivisto il sistema sanzionatorio con multe proporzionate alla gravità delle violazioni. Le somme incassate saranno reinvestite nelle attività di controllo e vigilanza.

Stop alle cause bavaglio

Il Governo interviene anche sul fronte della tutela della libertà di espressione recependo la direttiva europea contro le cosiddette azioni legali strategiche (SLAPP). Le nuove norme introducono strumenti processuali per contrastare le cause manifestamente infondate utilizzate per intimidire giornalisti, associazioni, attivisti e chi partecipa al dibattito pubblico, rafforzando le garanzie previste dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

Venezuela, l’Italia guida gli aiuti internazionali

Spazio infine all’emergenza umanitaria provocata dal terremoto che il 24 giugno ha colpito il Venezuela. Il Consiglio dei ministri ha dichiarato lo stato di emergenza per gli interventi all’estero, stanziando 3 milioni di euro dal Fondo per le emergenze nazionali. A questi si aggiungono 5 milioni messi a disposizione dalla Farnesina per gli aiuti umanitari.

Il nostro governo ha inviato il contingente internazionale più numeroso: circa 100 operatori tra Protezione Civile, Vigili del Fuoco e personale sanitario, oltre 10 tonnellate di aiuti e più di 30 tende capaci di ospitare circa 400 sfollati. Le squadre USAR hanno operato nelle aree più colpite, mentre il Consolato generale di Caracas coordina l’assistenza alla comunità italiana presente nel Paese.