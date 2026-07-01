“Chi l’ha visto”, salta l’ipotesi Coletta e riparte il sudoku del successore: tutti i papabili in lizza

Foto: Ansa / Massimo Percossi (23 settembre 2015)

L'era post Sciarelli

Tramontata l'ipotesi Coletta per la conduzione del programma si aprono gli scenari più vari che, tra graditi ritorni, promozioni interne e nuovi nomi aprono alle possibilità più varie, con due sole certezze al momento: quella di una scelta editoriale complessa, e di un testimone pesante da ereditare

Ci siamo: cala il sipario sull’era di Federica Sciarelli a Chi l’ha visto?. Questa sera, nell’ultima puntata stagionale dello storico programma di Rai3, la conduttrice saluterà ufficialmente il suo pubblico, chiudendo un capitolo straordinario lungo ventidue anni. Un addio sofferto, rinviato ma ormai improcrastinabile e pesantissimo che apre ufficialmente la partita più delicata e sentita dei prossimi palinsesti televisivi di Viale Mazzini.

“Chi l’ha visto?”, salta l’ipotesi Coletta per il dopo Sciarelli

Ma se fino a pochi giorni fa i rumors davano per quasi certa la successione di Stefano Coletta – un nome e una candidatura che, ironia della sorte, avevano già tolto ossigeno alle solite lagne della sinistra sul presunto “regime di TeleMeloni” e sul pluralismo violato – oggi lo scenario cambia radicalmente. Secondo quanto apprende in queste ore l’Adnkronos, infatti, l’ipotesi che vedeva il dirigente ed ex direttore di Rai3 fare il grande salto davanti alle telecamere sarebbe clamorosamente tramontata.

Caccia aperta al conduttore: le possibilità al vaglio, i nomi in lizza

La Rai si ritrova così ancora lontana da una soluzione definitiva, e l’immancabile rito del toto-nomi per la conduzione si riapre in tutta la sua complessità e fantasiosità. Dunque, la caccia al successore è aperta, ma la strada è tutt’altro che in discesa. Grandi nomi come Eleonora Daniele e Francesca Fialdini si sarebbero già sfilate dalla corsa. Mentre la pista che portava a Francesca Fagnani non è mai decollata a causa del blindatissimo impegno con Belve.

“Chi l’ha visto”, il sudoku della scelta del successore della Sciarelli: graditi ritorni o promozioni interne?

Al momento, nella selva intricata e fiorente dei papabili, restano sul tavolo i profili di Giorgia Cardinaletti e Manuela Moreno – attualmente alla guida della versione estiva de La Vita in Diretta – accanto ai quali, nelle ultime ore, si fanno strada anche altre possibili soluzioni alternative. Tra queste, l’ipotesi di un suggestivo ritorno alle origini con Pino Rinaldi, ex storico autore del programma, oggi in onda a La7 con Ignoto X. Oppure la novità Emilia Brandi, volto stimato di Cose Nostre su Raiuno.

L’ipotesi di un passaggio di consegne modello “Report”

Non è esclusa, infine, la via dell'”autarchia aziendale”, che passerebbe per la promozione di un’inviata storica come Raffaella Griggi o Veronica Briganti, replicando il fortunato modello già sperimentato da Report col passaggio di consegne tra Milena Gabanelli e Sigfrido Ranucci, un volto cresciuto nella sua squadra.

Una complessa scelta editoriale, una scommessa sui palinsesti

Insomma, chiunque sarà il prescelto, la responsabilità sarà titanica: raccogliere l’eredità di una figura seguita negli anni e blindata alla conduzione dall’affetto del pubblico non sarà una passeggiata di salute. Ma tant’è: e la sinistra, rimasta orfana dell’ennesimo fantasma della censura da evocare, dovrà rassegnarsi a guardare la partita in corso per quello che è: una complessa scelta editoriale.