Bombardieri confermato alla guida della Uil. “Diventeremo il primo sindacato d’Italia”. Vince il dialogo sul muro contro muro

La sfida a Landini

Nessuna suspense. Pierpaolo Bombardieri è stato rieletto segretario generale della Uil all’unanimità nella giornata conclusiva del XIX congresso nazionale di Padova. Al vertice del sindacato dal 4 luglio 2020, guiderà l’Unione italiana del lavoro anche per i prossimi quattro anni. “Noi siamo pronti a misurarci. Un sindacato come il nostro deve avere l’ambizione di diventare il primo sindacato in questo Paese. Questo significa aumentare gli iscritti nel settore privato, rappresentare ancora di più i problemi delle persone, dei pensionati. Il sindacato delle persone non fa soltanto una lotta in fabbrica. Lotta per diritti civili e sociali. Credo sia corretto avere l’ambizione di diventare il primo sindacato in questo questo Paese”. Così a margine delle assise di tre giorni alle quali ha partecipato anche la premier Giorgia Meloni.

Bombardieri confermato segretario della Uil: diventeremo il primo sindacato d’Italia

Trasversali le congratulazioni e gli auguri di buon lavoro a Bombardieri dai leader politici ai colleghi delle altre confederazioni sindacali passando per le associazioni di categoria. Per Fratelli d’Italia ha parlato il capogruppo alla Camera, Galeazzo Bignami. “Mi congratulo con Pierpaolo Bombardieri per la sua riconferma alla guida della Uil. In un momento storico caratterizzato da grandi sfide economiche e occupazionali, il ruolo di un sindacato moderno e responsabile è fondamentale per accompagnare la crescita del Paese. Come ha confermato la partecipazione del presidente del Consiglio qualche giorno fa – continua Bignami – sono certo che, pur nel rispetto delle reciproche posizioni, non mancherà il confronto e il dialogo. A Bombardieri e a tutta la segreteria nazionale della Uil va l’augurio di buon lavoro anche da parte di tutti i deputati di Fratelli d’Italia”.

Le congratulazioni di Fratelli d’Italia: è una buona notizia

Congratulazioni anche da parte del responsabile economico del partito della premier, Marco Osnato. “La sua rielezione è una buona notizia per i lavoratori italiani in un panorama sindacale spesso dominato dalla ricerca dello scontro a tutti i costi. Bombardieri ha sempre scelto una strada diversa. Il confronto serio, la proposta concreta, la difesa dei lavoratori senza strumentalizzazioni politiche. Non è un caso che il presidente Meloni abbia scelto di partecipare al congresso della Uil. È il sindacalismo che serve all’Italia. Buon lavoro all’amico Bombardieri”.

Gli auguri di buon lavoro di Landini “sfidato”

Anche Maurizio Landini, segretario della Cgil con cui la Uil ha rotto negli ultimi due anni, ha commentato la rielezione di Bombardieri con una lunga nota. “Un risultato – dice – che rappresenta il riconoscimento del lavoro che hai svolto in questi anni. Il Paese sta attraversando una fase economica e sociale particolarmente complessa e difficile. Le disuguaglianze crescono, la precarietà continua ad essere la condizione di vita e di lavoro per troppi giovani e donne, l’inflazione erode il potere d’acquisto dei salari e delle pensioni. Mai come oggi – dice Landini ‘sfidato’ – è fondamentale rafforzare l’unità d’azione sindacale attraverso una pratica democratica nel rapporto con le lavoratrici e i lavoratori. Solo con una più forte ed estesa contrattazione collettiva possiamo tutelare i diritti di lavoratrici, lavoratori, pensionate e pensionati, e ottenere risultati concreti per sconfiggere la precarietà, aumentare i salari, difendere la dignità di chi lavora, costruire un futuro che rimetta al centro la persona, la giustizia e lo Stato sociale”.