Wimbledon, ancora un no da Musetti che annuncia il forfait forzato. In compenso Berrettini entra nel tabellone

Foto: Ansa / Mohammed Badra (per Berrettini) e Allessando Di Meo (su Musetti) (Foto di maggio e giugno 2026)

Quote azzurre

E due: dopo il no al Roland Garros, oggi da Lorenzo Musetti arriva anche l’annuncio del forfait al torneo di Wimbledon. Il tennista carrarino, riporta Italpress, dopo Parigi salta anche la terza prova stagionale del Grande Slam, al via lunedì sui campi in erba di Londra. Una notizia non positiva, contrapposta al conseguente ingresso nel tabellone principale di Matteo Berrettini.

Wimbledon, Musetti costretto a un nuovo forfait dopo Parigi. Ok per Berrettini

«Desidero aggiornarvi sul mio recupero dall’infortunio di Roma: la riabilitazione sta procedendo molto bene, e i risultati medici sono incoraggianti. Purtroppo, non avendo ancora iniziato una preparazione atletica completa, e dopo un’attenta valutazione, siamo giunti alla difficile conclusione che quest’anno non potrò competere a Wimbledon», ha scritto sui social il tennista toscano. Concludendo, tra delusione e convinzione: «Non è una decisione facile, ma è quella giusta. La mia priorità è tornare in campo al 100 per 100. Grazie per il vostro supporto costante, ci vediamo presto».

Musetti salta Londra, ma in compenso Berrettini entra nel tabellone

A indorare la pillola del forfait obbligato di Musetti, spunta di contro nel tabellone principale del singolare maschile di Wimbledon il nome di Matteo Berrettini. L’azzurro, finalista a Londra nel 2021, dopo le ultime defezioni ha trovato posto nel main draw ed evita dunque le qualificazioni. Nel frattmepo, da un campo e da un torneo all’altro in giro per l’Europa, saluta Halle Lorenzo Sonego.

E ad Halle Sonego si arrende a Ben Shelton

Il tennista piemontese, numero 65 del mondo, dopo aver perso all’ultimo ostacolo nelle qualificazioni, e dopo esser stato ripescato come lucky loser, ha perso al debutto nel main draw del “Terra Wortmann Open“, il torneo Atp 500 con 2.583.330 euro di montepremi totale in corso sull’erba della città della Sassonia-Anhalt (in Germania).

L’azzurro si è arreso contro lo statunitense Ben Shelton, numero 5 del ranking internazionale, e terza forza del seeding, che si è imposto sull’avversario azzurro col punteggio di 7-5 6-3.