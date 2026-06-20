Vacanze, l’Italia meta più ambita d’Europa: perfino gli spagnoli tradiscono le loro spiagge per le nostre

Foto: ANSA (16/ott/2024)

La Dolce Vita è la Dolce Vita

Il focus Confturismo-Confcommercio con Swg&Polling Europe mette l’Italia davanti a Spagna, Grecia e Francia

La cartolina è sempre quella, ma continua a funzionare. Mentre l’Europa prepara le ferie estive tra rincari, incertezze e calendari da incastrare, l’Italia si ritrova ancora una volta al primo posto nella lista dei desideri. E non per modo di dire: il 54% degli europei la indica come destinazione turistica più attrattiva per le prossime vacanze estive. Dietro arrivano la Spagna, con il 51%, la Grecia al 46%, la Francia al 41%, la Croazia al 34% e il Regno Unito al 30%. Il dato emerge dal focus “Le vacanze estive degli europei”, realizzato da Confturismo Confcommercio in collaborazione con Swg&Polling Europe. Una fotografia che conferma una cosa semplice: il marchio Italia continua ad avere una forza immediata, riconoscibile, quasi cinematografica. In tempi in cui scegliere dove andare in vacanza è diventato un piccolo esercizio di geopolitica familiare, tra budget, voli, sicurezza e meteo, il nostro Paese resta la risposta più frequente.

Gli spagnoli scelgono l’Italia

Il dettaglio più curioso arriva proprio dalla Spagna. Gli spagnoli, che in casa hanno mare, sole, città d’arte e una concorrenza turistica di prim’ordine, guardano comunque all’Italia con un gradimento del 61%, ben sopra la media europea. Lo stesso accade tra i polacchi, al 60%, tra i cittadini dell’Europa meridionale, al 62%, e tra quelli dell’Europa centro-orientale, al 60%.

Insomma, la partita non si gioca soltanto sul Colosseo, su Venezia o sulla Costiera. L’Italia piace anche a chi potrebbe avere alternative comode e simili. È una preferenza che resiste proprio perché mescola ingredienti diversi: patrimonio culturale, paesaggio, cucina, stile di vita, città riconoscibili e quella promessa, spesso implicita, di una vacanza da film.

Il Belpaese è il luogo più interessante da visitare

Il focus non consegna all’Italia tutte le medaglie. All’interno della lista di Paesi considerati, la Spagna viene indicata come il posto con il miglior clima, la Grecia come il più autentico. Ma l’Italia conquista il titolo di peso: è ritenuta il luogo più interessante da visitare. Non il più comodo, non solo il più bello da fotografare, ma quello che più accende la curiosità del viaggiatore.

