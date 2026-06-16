Una fregata russa spara colpi d’avvertimento contro uno yacht nel Canale della Manica: Londra apre un’indagine

Alta tensione

Marinai a bordo di una nave militare russa hanno sparato un colpo di avvertimento contro uno yacht che si era avvicinato all’imbarcazione nel Canale della Manica. Lo riferiscono i media del Regno Unito. L’episodio ha coinvolto la fregata russa Admiral Grigorovich, che si trovava nello specchio d’acqua tra l’Isola di Wight e la Normandia, secondo quanto riportato dal Telegraph.

Il ministero della Difesa inglese avvia un’indagine

Il ministero della Difesa britannico ha dichiarato di aver avviato un’indagine dopo la segnalazione dell’episodio. Secondo quanto riferito, uno yacht battente bandiera britannica ha segnalato che la nave russa aveva sparato colpi di avvertimento da circa 450 metri di distanza, mentre si trovava a 37 chilometri a sud dell’Isola di Wight: al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito. Non risultano feriti né danni allo yacht. Le autorità sarebbero orientate a considerare l’episodio come un fatto isolato. Ma questo si inserisce nel clima di alta tensione tra Londra e Mosca, in particolare dopo l’abbordaggio compiuto domenica nella Manica dai commandos britannici sulla Smyrtos, una petroliera sospettata di far parte della flotta-ombra russa e posta sotto sequestro dalle autorità di Londra per presunta violazione delle sanzioni introdotte contro Mosca per la guerra in Ucraina.

Fregata russa apre il fuoco nella Manica: i precedenti

I media britannici riportano che la nave russa è la fregata Admiral Grigorovich. Le navi da guerra russe che attraversano il Canale della Manica sono regolarmente scortate dalla Royal Navy. Le forze armate britanniche hanno avuto diversi incontri ravvicinati con navi russe nella regione e a novembre hanno avvertito Mosca di essere pronte a far fronte a qualsiasi incursione nel proprio territorio dopo che la nave spia Yantar era stata individuata ai margini delle acque territoriali del Regno Unito a nord della Scozia.

Ad aprile Regno Unito e Norvegia – ricostruisce LaPresse- hanno dichiarato di aver monitorato per diverse settimane un sottomarino d’attacco russo e due sottomarini spia che operavano a nord del Regno Unito. Una fregata della Royal Navy, velivoli e centinaia di membri del personale hanno trascorso settimane a seguire le navi russe, impedendo loro di compiere attività “nefaste” contro le infrastrutture sottomarine, ha affermato l’allora segretario alla Difesa britannico John Healey. Quest’ultimo ha accusato Mosca di sfruttare la distrazione causata dalla guerra in Iran per intensificare attività maligne contro l’Europa.