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Il compleanno

Donald Trump compie 80 anni e festeggia invitando la Mma: celebrerà il suo compleanno alla Casa Bianca con una festa ‘UFC Freedom 250’, che vedrà partecipare 14 atleti di spicco dell’Ultimate Fighting Championship, che si confronteranno in un’arena denominata ‘The Claw’. Il costo di questa manifestazione ammonta a 60 milioni di dollari ed è inserito nelle celebrazioni per il 250esimo anniversario dell’indipendenza degli Stati Uniti.

L’iniziativa ha suscitato critiche per la sua intrinseca violenza e per l’elevato esborso finanziario, soprattutto nel contesto della guerra con l’Iran che ha comportato un aumento dei prezzi per gli americani. Nonostante la possibilità che Trump possa concludere un accordo di pace con l’Iran in concomitanza con il suo compleanno, Teheran ha manifestato scetticismo riguardo alla tempistica. Trump ha difeso l’evento UFC definendolo uno spettacolo senza precedenti, dichiarando che “sarà un evento che vi piacerà davvero”.

La Claw è un’imponente struttura metallica alta 28 metri nei colori della bandiera americana – più alta della residenza presidenziale – è stata installata sotto le finestre della Casa Bianca. Nell’ottagono si svolgeranno sette incontri questa sera (a partire dalle 20 ora locale), sotto l’egida dell’UFC, la potente organizzazione di arti marziali miste (Mma) guidata da Dana White, stretto collaboratore di Donald Trump.

Trump e la festa spettacolare per i suoi 80 anni

Come sua consuetudine, Donald Trump, che ha promesso “il più grande spettacolo del mondo”, sta pensando in grande. Sono attesi oltre 4.000 ospiti selezionati personalmente intorno alla gabbia. E fino a 125.000 spettatori potranno radunarsi in un parco adiacente per guardare gli incontri su un maxi schermo.