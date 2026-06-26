Treni, nuova emergenza ma stavolta per colpa degli hacker: violati i dati di migliaia di passeggeri

Foto: ansa / ALESSANDRO DI MARCO

Attacco alla rete

Oggi l’emergenza ferrovie – il giorno dopo l’addio dell’amministratore delegato Donnarumma – non riguarda guasti, sabotaggi o ritardi ma una violazione dei dati dei passeggeri. Hacker in azione, secondo quanto ha annunciato una comunicazione diffusa da Trenitalia attraverso le App e le mail collegate ai viaggiatori. Ma di che si tratta?

Treni, hacker in azione

Un incidente sulla sicurezza informatica “causato da soggetti esterni non identificati” ha determinato “un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio”, si legge in una mail che Trenitalia sta inviando in queste ore ad alcuni clienti, rassicurando però sul fatto che la violazione informatica non ha riguardo i dati relativi ai pagamenti, come le carte di credito: “Ci teniamo a rassicurarla su un punto importante: non sono stati coinvolti dati di accesso agli account – si legge nella comunicazione inviata ai passeggeri – credenziali personali o informazioni relative ai pagamenti (come il numero della carta, la scadenza o il codice di sicurezza)”. La comunicazione spiega che “non appena rilevato l’evento, abbiamo immediatamente adottato tutte le misure necessarie per interrompere l’anomalia, mettere in sicurezza i sistemi e rafforzare ulteriormente i controlli, così da ridurre il rischio che situazioni simili possano ripetersi” e “notificato l’accaduto all’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali e allo CSIRT Italia, in conformità alla normativa vigente, e presentato denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma”.

Infine la mail mette in guardia dal rischio di frodi: “Considerata la tipologia di dati coinvolti, potrebbe esserci il rischio che Lei riceva comunicazioni fraudolente o tentativi di contatto ingannevoli che fanno riferimento ai suoi viaggi”.

A fine novembre e dicembre 2025 era emerso un attacco informatico ai sistemi di Almaviva, fornitore di servizi IT del gruppo FS, con in dati trafugati che successivamente erano comparsi su un forum della rete.