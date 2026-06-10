Straniero va in caserma e prende a pugni un carabiniere. I colleghi: “Quante ne dobbiamo ancora subire?” (Video)

Ennesima aggressione

Ennesimo caso di violenza nei confronti dei rappresentanti delle forze dell’ordine. Un carabiniere in servizio presso la caserma di Venturina Terme, frazione di Campiglia Marittima, nella provincia di Livorno, è stato aggredito da un esagitato che avrebbe dovuto sottoporsi all’obbligo di firma. L’episodio è stato denunciato da Unarma, l’associazione sindacale dei Carabinieri, che ha pubblicato su Facebook il video dell’aggressione. “La prontezza del collega ha evitato il peggio. Ma quante ne dobbiamo ancora subire per cambiare le regole d’ingaggio?”, si legge nel post.

Follia in caserma: calci e pugni a una carabiniere

L’uomo, un marocchino, doveva presentarsi in caserma per adempiere a un obbligo previsto dalle misure a cui era sottoposto; ma la situazione è degenerata nel giro di pochi istanti. Il giovane è stato arrestato dopo aver aggredito un carabiniere proprio all’ingresso della stazione dell’Arma. L’episodio, ripreso da un telefono cellulare e successivamente diffuso sui social, mostra le fasi dell’aggressione e il successivo intervento dei militari.

Il giovane è finito in manette con le accuse di violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. Sull’accaduto sono intervenuti anche i rappresentanti sindacali dei carabinieri, che hanno espresso forte preoccupazione per quanto avvenuto.

Unarma: “Pensano di colpire impunemente lo Stato”

Secondo quanto ricostruito, il giovane, una volta arrivato davanti all’edificio, avrebbe però mostrato evidenti segni di alterazione, probabilmente legati all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti. Dopo il colpo in faccia, il carabiniere si è avventato sull’uomo per bloccarlo in mezzo alla strada. Il militare è stato colpito prima da uno schiaffo con la mano sinistra e poi da un gancio destro. A riprendere la scena, condivisa sui social dal sindacato Unarma dei carabinieri, è stato un cittadino con il proprio cellulare. “Il senso di impunità porta le persone a comportarsi così – dice alla Nazione Sebastiano Quattrocchi, segretario provinciale Unarma Livorno – e a pensare di poter colpire fisicamente lo Stato senza paura delle conseguenze”.