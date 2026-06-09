Statali, in busta paga aumenti fino a 221 euro al mese: firmato il nuovo contratto, tutti gli importi e le novità

Svolta nel pubblico impiego

Accordo per 200mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Arrivano incrementi in busta paga, nuove regole sull’Intelligenza artificiale, più tutele per il lavoro agile e permessi per gli screening oncologici

Più soldi in busta paga, nuove tutele sul lavoro e uno stop all’Intelligenza artificiale senza controllo umano. Dopo una lunga trattativa è stata firmata l’ipotesi di rinnovo del contratto delle Funzioni Centrali per il triennio 2025-2027, che riguarda circa 200mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.

Gli aumenti arriveranno fino a 221 euro lordi mensili e tra le novità spiccano le regole sull’utilizzo dell’IA, i permessi per gli screening oncologici e la fine del regime differenziato delle ferie per i neoassunti.

Aumenti di 162 euro al mese in media

È stata firmata oggi 9 giugno, l’ipotesi di accordo per il rinnovo del Ccnl 2025-2027 di circa 200mila dipendenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. A sottoscriverla, spiega una nota, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle Pubbliche amministrazioni e le organizzazioni sindacali rappresentative del comparto Funzioni centrali, inclusa la Cgil, e con la sola esclusione di Usb. L’incremento medio complessivo a regime, dal 1 gennaio 2027, è pari a circa 162 euro mensili lordi per 13 mensilità, con un massimo di 221 euro per l’area delle Elevate professionalità.

La struttura retributiva, spiega l’Aran in una nota, è articolata in tre scatti progressivi, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno del triennio. A regime, da gennaio 2027, gli aumenti mensili lordi su 13 mensilità sono per: area elevate professionalità (221 euro mensili); area funzionari (161,80 euro mensili); area assistenti (133,20 euro mensili); area operatori (126,60 euro mensili).

Intelligenza artificiale, svolta nel pubblico impiego

Il contratto introduce (agli articoli 12-14), per la prima volta nella contrattazione collettiva delle Funzioni centrali, un titolo interamente dedicato all’intelligenza artificiale. Le amministrazioni sono obbligate a informare i lavoratori sull’adozione di sistemi algoritmici; è esclusa ogni decisione automatica in materia di rapporto di lavoro, trattamento economico, disciplinare o valutativo; ogni atto assistito da intelligenza artificiale è soggetto a revisione umana e il lavoratore ha diritto di conoscere i criteri applicati e di chiedere il riesame.

Quanto aumenta lo stipendio

Elevate professionalità: +221 euro al mese

Funzionari: +161,80 euro

Assistenti: +133,20 euro

Operatori: +126,60 euro

Nuovi diritti: dal patentino ai permessi per gli screening oncologici

Tra le altre innovazioni: la regolamentazione contrattuale della figura del social media e digital manager; la soppressione del regime differenziato delle ferie per i neoassunti, con il riconoscimento dal 1 gennaio 2027 del trattamento pieno per tutti i dipendenti; l’introduzione del “patentino delle competenze” per rafforzare il sistema della formazione; il potenziamento delle tutele per le categorie più vulnerabili nel lavoro agile e da remoto.

Da evidenziare anche che il nuovo contratto include dei permessi per gli screening oncologici previsti dal Ssn per chi ha più di 50 anni, che vanno ad aggiungersi agli altri permessi per la tutela della salute.