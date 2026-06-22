Sorelle scomparse e ritrovate dopo 14 giorni: tre arresti per sequestro di persona, tra loro la madre

Foto: Ansa foto / Ansa (21/06/26)

Erano a Formia dallo zio

Tre arrestati, tra cui la madre, per sequestro di persona aggravato in concorso con trasferimento in carcere, dopo interrogatori durati tutta la notte. Alisya e Sarah Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni allontanate dalla casa famiglia di Civitella Alfedena (Aq) sono state ritrovate dopo quattordici giorni a Formia, in provincia di Latina, a casa di uno zio. Ma l’inchiesta sulla loro scomparsa non si è fermata, anzi: la madre delle due ragazze, Valentina Dacunto, il compagno della donna Vincenzo Esposito e il padre della stessa Dacunto, Marco, nonno delle bimbe, sono stati ascoltati dal procuratore capo della Repubblica di Sulmona, Luciano D’Angelo, per tutta la notte.

Erano in una abitazione popolare a 11o km dalla casa famiglia

Secondo quanto emerso dalle indagini, le due sorelle si trovavano in un’abitazione popolare di Formia, a circa 110 chilometri dalla casa-famiglia di Civitella Alfedena dalla quale sono sparite nella notte tra il 6 e il 7 giugno scorsi. I due uomini sono stati trasferiti nel carcere di Sulmona, mentre la madre delle ragazze è stata portata nella casa circondariale di Teramo. La svolta investigativa è arrivata dopo il ritrovamento delle due minorenni nel territorio pontino al termine di un’operazione coordinata dalla Procura di Sulmona con il supporto dei carabinieri dell’Aquila, di Latina e dei reparti speciali dell’Arma.

Il padre: Inizia una nuova vita, si riparte da zero

Stefano Di Giacinto, il padre delle due sorelle ritrovate ieri sera ha manifestato sui social il suo sollevo alla notizia del ritrovamento: «Alisya e a Sarah sono sane e salve dopo due settimane terribili fatte di ansia preoccupazione ma mai ho pensato in negativo. Si inizia una nuova vita si riparte da zero, 10 anni di battaglie con lieto fine. Diamo tempo alle ragazze di riprendersi gli anni che qualcuno ha negato loro di potersi godere. Papà c’è. Vi amo». Ha scritto su Facebook, continuando: «Voglio fare un ringraziamento a tutti quelli che ci sono stati vicino, alle forze dell’ordine, ai corpi speciali, al mio super avvocato Francesco Riccardi, alla mia compagna, ai miei parenti tutti, amici, colleghi, ex colleghi – conclude Di Giacinto – Siete stati tantissimi a darmi la forza di andare avanti e di non mollare mai».