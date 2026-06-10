Due sorelle di 12 e 16 anni svanite nel nulla in Abruzzo, ricerche in tutta Italia. L’appello disperato del padre

Alisya e Sarah Di Giacinto

Tre giorni senza una telefonata, un messaggio o un avvistamento. È un mistero che tiene con il fiato sospeso due regioni quello della scomparsa di Alisya e Sarah Di Giacinto, le sorelle di 16 e 12 anni originarie di Minturno, sparite da una comunità educativa dell’Abruzzo nella notte tra sabato e domenica.

Che cosa sappiamo delle ragazzine sparite in Abruzzo

Da allora delle due ragazze non c’è più alcuna traccia. Le ricerche, coordinate dalla Procura di Sulmona, si sono estese ben oltre i confini dell’Abruzzo e coinvolgono anche il litorale pontino, dove vive la famiglia delle due minorenni.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, Alisya e Sarah si sarebbero allontanate dalla Comunità Educativa Ofh Hope di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, uscendo da una finestra laterale della struttura in una fascia oraria compresa tra le due e le sei del mattino. Quando il personale si è accorto della loro assenza, delle ragazze non c’era già più alcuna traccia.

La vicenda ha rapidamente assunto una dimensione nazionale. Del caso si stanno occupando anche trasmissioni televisive come La Vita in Diretta su Rai 1 e Chi l’ha visto? su Rai 3, mentre cresce l’attenzione dell’opinione pubblica attorno a una scomparsa che presenta ancora molti punti oscuri.

«Alisya e Sarah non possono essere svanite nel nulla»

A lanciare un nuovo appello è stato il padre delle due ragazze, Stefano Di Giacinto, che si è recato personalmente a Villetta Barrea per formalizzare la denuncia di scomparsa.

«Spero che questo incubo finisca presto. Alisya e Sarah non possono essere svanite nel nulla», ha dichiarato l’uomo, che da giorni vive ore di grande angoscia nell’attesa di una notizia sulle figlie.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire i movimenti delle due sorelle e capire cosa sia accaduto nelle ore successive all’allontanamento. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa: si cerca di accertare se si sia trattato di una fuga volontaria oppure se le ragazze possano aver ricevuto un aiuto esterno.

Le verifiche dei Carabinieri proseguono senza sosta. Controlli e accertamenti sono in corso in diverse località del territorio nazionale nel tentativo di individuare elementi utili a rintracciare le due minorenni.

Intanto, con il passare delle ore, cresce la preoccupazione. Dopo tre giorni di silenzio assoluto, la speranza della famiglia e degli investigatori è una sola: ritrovare al più presto Alisya e Sarah e riportarle a casa sane e salve.