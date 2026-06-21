“Se avessero vinto i partigiani”: un libro contro le semplificazioni della storia

Foto: Ansa / Alessandro Di Meo (26 aprile 2026)

Il coraggio del confronto

Pietro Cappellari firma per Passaggio al Bosco un’opera ampia, documentata e volutamente controcorrente che stimola la riflessione critica sul mito della Resistenza e sulla sua costruzione

Esistono libri che confermano convinzioni già consolidate e libri che, invece, costringono il lettore a interrogarsi sulle verità considerate intoccabili. Se avessero vinto i partigiani (Passaggio al Bosco) appartiene senza dubbio alla seconda categoria. Si tratta di un’opera ampia, documentata e volutamente controcorrente, che affronta uno dei temi più controversi della storia italiana contemporanea: il mito resistenziale e il ruolo dell’antifascismo nella costruzione della memoria pubblica nazionale.

Una riflessione critica sulla costruzione del mito della Resistenza

Pietro Cappellari non si limita a ripercorrere eventi storici già noti, ma propone una riflessione critica sul modo in cui la vicenda della guerra civile italiana del 1943-1945 è stata raccontata nel dopoguerra. Secondo la tesi sviluppata nel volume, la narrazione ufficiale avrebbe privilegiato una lettura parziale degli avvenimenti, trasformando la Resistenza in un mito fondativo sottratto troppo spesso al confronto storiografico e alla discussione pubblica.

Oltre il semplice pamphlet politico

Uno degli aspetti più interessanti del libro è la grande quantità di riferimenti bibliografici, citazioni e rimandi a studi, saggi e testimonianze che negli ultimi decenni hanno contribuito a riaprire il dibattito sulla guerra civile italiana. L’autore si confronta con numerosi ricercatori, giornalisti e storici che hanno messo in discussione alcune interpretazioni consolidate, proponendo al lettore un percorso di approfondimento che va ben oltre il semplice pamphlet politico.

L’analisi del rapporto tra memoria, cultura e potere

Particolarmente efficace risulta l’analisi del rapporto tra memoria, cultura e potere. Il volume sostiene che l’antifascismo sia stato utilizzato non soltanto come categoria storica, ma anche come strumento di legittimazione politica e culturale nel corso dei decenni successivi alla guerra. Da questa prospettiva vengono esaminati il dibattito pubblico, il mondo accademico, la produzione cinematografica e le commemorazioni ufficiali, evidenziando le difficoltà incontrate da interpretazioni alternative rispetto a quelle dominanti.

La complessità del movimento partigiano

Il libro dedica inoltre ampio spazio alle violenze della guerra civile, alle tensioni interne al movimento partigiano e alle differenti anime che componevano il fronte antifascista. L’autore insiste soprattutto sul peso delle formazioni comuniste e sui loro obiettivi politici, sostenendo che la lotta armata non possa essere compresa senza considerare il contesto ideologico internazionale dell’epoca e il rapporto con l’Unione Sovietica.

Il lettore a confronto con documenti, testimonianze e interpretazioni

Pur trattando temi inevitabilmente divisivi, l’opera mantiene una notevole capacità di coinvolgimento. Lo stile è diretto, polemico quando necessario, ma sempre sostenuto da una costante volontà di argomentare le proprie tesi. Ne emerge una lettura intensa, che spinge il lettore a confrontarsi con documenti, testimonianze e interpretazioni spesso ignorate dalla divulgazione più diffusa.

Un invito all’esercizio della critica, non una nuova verità

Il merito principale di Se avessero vinto i partigiani non risiede tanto nell’imporre una nuova verità definitiva, quanto nell’invitare a riconsiderare criticamente una fase cruciale della storia nazionale. In un’epoca in cui il dibattito pubblico tende spesso a ridursi a slogan e contrapposizioni ideologiche, un’opera come questa rappresenta un contributo significativo alla riscoperta della complessità storica.

Il coraggio di suscitare discussioni

Si tratta, in definitiva, di un libro coraggioso, destinato a suscitare discussioni e confronti, ma proprio per questo prezioso: un contributo che offre numerosi spunti di riflessione e un invito a non accontentarsi delle versioni più semplici e rassicuranti del passato. Per chi è interessato alla storia italiana del Novecento, alle dinamiche della memoria collettiva e alle grandi questioni irrisolte della nostra identità nazionale, la lettura risulta senza dubbio stimolante e meritevole di attenzione.