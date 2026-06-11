Romeo, l’Alfa e l’Italia dei motori: alla Fondazione An la presentazione del libro su un mito italiano

Foto: SECOLO D'ITALIA

Si accendano i motori

Il 16 giugno, in via della Scrofa, un confronto sulla storia di Nicola Romeo e sul ruolo dell’industria nella costruzione dell’immaginario nazionale

Non è soltanto la storia di un marchio automobilistico. Parlare di Alfa Romeo significa entrare in uno dei capitoli più riconoscibili dell’Italia industriale: fabbrica, innovazione, estetica, competizione, orgoglio nazionale. Ed è proprio su questo punto, dove la vicenda economica si intreccia con la costruzione dell’immaginario italiano, che martedì 16 giugno 2026, alle 17.30, nella Sala Convegni della Fondazione Alleanza nazionale, in via della Scrofa 43 a Roma, si terrà la presentazione del libro “Romeo e l’Alfa. Storia di un mito italiano”, scritto da Leonardo Giordano. L’incontro, promosso dalla Fondazione Alleanza nazionale insieme al Secolo d’Italia, arriva in una fase in cui il tema dell’automotive non riguarda più soltanto produzione, mercato e tecnologia. Dietro il destino dei grandi marchi si muove una domanda più ampia: quale spazio resta alla tradizione manifatturiera italiana in un’economia dominata da transizione energetica, concorrenza globale e nuove catene industriali? Da qui il valore di un confronto che parte dal passato, ma guarda inevitabilmente al presente.

Il caso Alfa Romeo

La figura di Nicola Romeo permette di rileggere un pezzo di Novecento italiano senza cedere alla nostalgia. Ingegnere, imprenditore, protagonista di una stagione in cui l’industria era anche progetto nazionale, Romeo trasformò una realtà lombarda in un nome destinato a superare i confini della meccanica. L’Alfa non fu soltanto un’automobile: divenne linguaggio, stile, simbolo di potenza e ambizione italiana.

Il libro di Leonardo Giordano si muove proprio dentro questa traiettoria. Non una celebrazione generica del marchio, ma il tentativo di ricostruire le radici di un mito civile e produttivo, mostrando come dietro una sigla entrata nella memoria collettiva ci fossero scelte imprenditoriali, visione industriale e capacità di interpretare un Paese in trasformazione.

I protagonisti del confronto

Ad aprire i lavori sarà Antonio Giordano, deputato di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Fondazione An. Interverranno l’autore Leonardo Giordano, Francesco Giubilei, editore e direttore scientifico della Fondazione An, Valentina Menassi, giornalista del Giornale, e Danilo Moriero, giornalista anch’egli ed esperto di storia dell’Alfa Romeo. A moderare sarà Gloria Sabatini, firma storica del Secolo d’Italia.

La composizione del tavolo segnala l’intenzione di allargare il discorso oltre la dimensione editoriale. La storia dell’Alfa Romeo diventa così occasione per ragionare su identità nazionale, cultura d’impresa, memoria industriale e rapporto tra politica e sviluppo. Un vero e proprio confronto sulle eccellenze e grandi visioni italiane.

La partecipazione è aperta a tutti fino a esaurimento posti. Gli interessati sono comunque invitati a registrarsi al seguente link: https://www.fondazionean.it/due-presentazioni-di-libri-alla-fondazione-martedi-16-giugno-ore-1730-e-mercoledi-17-giugno-ore-15