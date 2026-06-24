Roma x10, UGL inchioda Gualtieri: “Persi 60mila posti dopo il Giubileo. Tasse sulle buste paga le più alte d’Italia”

Tappa a Cinecittà

Una Roma più vicina ai cittadini, capace di valorizzare le periferie, creare lavoro e migliorare i servizi. È questo l’obiettivo della piattaforma “Roma X10 – Idee per il futuro della Capitale”, il progetto promosso da UGL Roma che continua il suo tour nei Municipi della città in vista delle elezioni amministrative del 2027.

La terza tappa si è svolta nel Municipio VII, a Cinecittà, registrando una partecipazione significativa di cittadini, amministratori e rappresentanti delle istituzioni.

Dieci proposte per cambiare Roma

La piattaforma elaborata dall’UGL individua dieci grandi priorità per il futuro della Capitale: dal dopo Giubileo al lavoro, dal commercio alla sicurezza, passando per mobilità, inclusione, semplificazione burocratica, riqualificazione urbana, politiche giovanili, pari opportunità e gestione dell’immigrazione.

«Stiamo presentando in tutti i Municipi una piattaforma che contiene dieci problemi e dieci soluzioni per Roma», ha spiegato il segretario dell’UGL Roma, Ermenegildo Rossi.

Tra le criticità evidenziate, il tema dell’occupazione dopo il Giubileo e il peso della fiscalità locale sui lavoratori romani.

«Al termine dell’Anno Santo si sono persi 60 mila posti di lavoro. Roma è inoltre la città italiana dove la tassazione locale incide maggiormente sulle buste paga. A fronte delle ingenti risorse ricevute per la riqualificazione urbana, molti cittadini non percepiscono ancora miglioramenti concreti», ha sottolineato Rossi.

Scurria: «L’amministrazione non ha dato risposte adeguate»

All’incontro è intervenuto anche il senatore di Fratelli d’Italia Marco Scurria, che ha ringraziato l’UGL per il contributo al dibattito pubblico sulla Capitale.

«La piattaforma individua dieci questioni sulle quali l’attuale amministrazione Gualtieri non è riuscita a fornire risposte adeguate. È importante che il sindacato partecipi attivamente al confronto cittadino con proposte concrete per il governo di Roma», ha dichiarato.

Nel corso del dibattito è intervenuto anche il consigliere municipale di Fratelli d’Italia Umberto Matronola, che ha criticato alcune scelte dell’amministrazione del Municipio VII in materia di risorse pubbliche. «Assistiamo a una contraddizione evidente: da una parte si sostiene di non avere fondi sufficienti per l’ordinaria amministrazione e per rispondere alle esigenze dei cittadini, dall’altra vengono stanziati 15mila euro alla comunità cinese per organizzare la Festa degli Aquiloni al Parco degli Acquedotti», ha affermato Matronola, chiedendo maggiore attenzione alle necessità quotidiane dei residenti e del territorio.

Sabbatani Schiuma: «A Roma manca una programmazione culturale della notte»

Sul tema della vivibilità urbana e della sicurezza nelle ore serali è intervenuto anche Fabio Sabbatani Schiuma, responsabile del Dipartimento Città della Notte di Fratelli d’Italia. «A Roma manca una vera programmazione culturale della notte: servono meno improvvisazione e più eventi di qualità diffusi sul territorio, per evitare la concentrazione nelle solite aree della città», ha spiegato. Sabbatani Schiuma ha inoltre sottolineato che «non bisogna spegnere Roma la sera, ma governarla con regole, controlli e responsabilità», ribadendo come il punto di partenza resti «il contrasto all’abusivismo, che alimenta degrado e situazioni di pericolo».

Periferie al centro della sfida per Roma

Particolare attenzione è stata dedicata al rilancio delle periferie, tema considerato strategico per il futuro della città. «Il futuro di Roma passa anche attraverso la valorizzazione dei quartieri più lontani dal centro. La Capitale deve tornare a essere una città all’altezza delle grandi metropoli europee», ha affermato la consigliera municipale di Fratelli d’Italia Cristina De Simone.

La grande partecipazione registrata durante l’evento dimostra come i temi del lavoro, dei servizi e della qualità della vita nei quartieri siano sempre più centrali nel dibattito cittadino.

Aurigemma: «Investire nelle periferie per una Roma più competitiva»

Le conclusioni sono state affidate al presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, che ha ribadito la necessità di ridurre il divario tra centro e periferie.

«Il rilancio delle periferie passa attraverso investimenti, formazione e nuove opportunità occupazionali. Una Roma più inclusiva e competitiva nasce dall’ascolto dei territori e dalla capacità di offrire risposte concrete ai cittadini», ha dichiarato.

Per UGL Roma, il successo della tappa nel Municipio VII rappresenta un segnale chiaro: cresce la richiesta di confronto sui temi che riguardano il futuro della Capitale e aumenta l’attenzione verso proposte capaci di incidere concretamente sulla vita quotidiana dei romani.