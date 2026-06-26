Riordino e incentivi alle imprese, si cambia e in meglio: la svolta del governo Meloni per aziende e artigiani. Tutte le novità

Foto: Imagoeconomica / Imagoeconomica/Mafin.it (Maggio 2026)

Addio ai bonus inutili

La guida semplice alla riforma Urso tra Nuova Sabatini e Fondi di Garanzia: meno burocrazia e risorse concentrate su chi produce davvero. Tutti i dettagli

Il governo Meloni ha impresso una svolta concreta, pragmatica e lungimirante alla politica industriale italiana attraverso il riordino del sistema degli incentivi alle imprese, culminato con l’approvazione definitiva, il 22 giugno 2026, del decreto legislativo su proposta del ministro Adolfo Urso. Questa riforma, attuativa della legge delega n. 160/2023 e di una milestone del Pnrr, rappresenta un passaggio storico verso un quadro normativo più semplice, razionale, trasparente e orientato ai risultati concreti.

Riordino del sistema degli incentivi alle imprese: cosa ha cambiato (in meglio) il governo Meloni

Da oltre trent’anni il sistema degli incentivi era frammentato in decine di misure spesso sovrapposte, complesse da gestire, a basso impatto effettivo e con elevati costi amministrativi per le imprese. Questa dispersione di risorse pubbliche aveva generato inefficienze. Incertezza per gli imprenditori. E risultati modesti rispetto agli investimenti effettuati.

Meno burocrazia e risorse concentrate su chi produce davvero

Ebbene, il riordino voluto dall’esecutivo Meloni riduce drasticamente questa frammentazione, concentrando le risorse su strumenti efficaci, misurabili e realmente in grado di sostenere il tessuto produttivo nazionale, in particolare quello manifatturiero, che costituisce il cuore pulsante dell’economia italiana con un contributo di circa il 16-18% al Pil e oltre 4 milioni di occupati diretti.

Incentivi alle imprese: regole procedurali comuni a tutte le misure

La riforma si articola su due direttrici principali, che operano in sinergia per garantire continuità e innovazione. Il primo: Codice degli Incentivi (D.Lgs. 184/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026), che introduce regole procedurali comuni a tutte le misure, tra cui l’obbligatorietà del Cup (Codice Unico di Progetto), standard uniformi di accesso, rendicontazione digitale, controlli ex-post e criteri di premialità per Pmi e progetti ad alto valore aggiunto. Questo garantisce maggiore trasparenza. Riduce la burocrazia. Accelera i tempi di erogazione delle agevolazioni. E rafforza il rapporto diretto tra Stato e imprese.

La seconda direttrice riguarda invece il riordino del catalogo delle misure (Atto del Governo n. 394, approvato in via definitiva dal CdM il 22 giugno 2026): razionalizzazione drastica da decine di strumenti a un numero ridotto di contenitori strategici. Vengono confermati e potenziati i principali strumenti gestiti dal Mimit, mentre vengono soppresse o fatte confluire misure marginali, a basso tiraggio o sovrapposte. Le risorse liberate sono reindirizzate verso interventi più efficaci.

Tutti i dettagli

E ancora, tra le misure confermate e rafforzate troviamo:

1) Fondo per la Crescita Sostenibile: diventa il contenitore principale per Ricerca, Sviluppo, Innovazione, Contratti di Sviluppo, Ipcei e investimenti produttivi nella transizione verde e digitale.

2) Fondo di Garanzia per le Pmi: presidio fondamentale per migliorare l’accesso al credito delle piccole e medie imprese.

3) Fondo Venture Capital: sostegno mirato alle startup innovative e alla filiera dell’innovazione.

4) Nuova Sabatini: confermata e rifinanziata con 650 milioni di euro nel biennio 2026-2027 per l’acquisto di macchinari, impianti e tecnologie 4.0/5.0.

5) Incentivi al settore aerospaziale: mantenuti e valorizzati per un comparto ad alta tecnologia e strategico per la sovranità nazionale.

Impatti positivi sul tessuto industriale e manifatturiero

Non solo. Il riordino produce effetti strutturalmente positivi sul manifatturiero italiano, caratterizzato da eccellenze in filiere come meccanica strumentale, automotive, moda, agroalimentare, chimica-farmaceutica e aerospazio.

Attraverso la semplificazione e la certezza normativa: la riduzione della frammentazione abbatte i costi amministrativi e di compliance. Le imprese possono pianificare investimenti con maggiore sicurezza. E ancora. Con la concentrazione su investimenti produttivi reali: il rafforzamento del Fondo Crescita Sostenibile favorisce progetti di reindustrializzazione e transizione green e digitale. Ma anche con l’accesso al credito e liquidità: la “Nuova Sabatini” e il “Fondo di Garanzia” sostengono l’ammodernamento tecnologico delle Pmi. Infine, l’innovazione, le filiere e l’internazionalizzazione che garantiscono maggiore spinta a R&S rafforzando ecosistemi innovativi e il “Made in Italy 2030”.

Questa riforma dimostra una visione matura, responsabile e coraggiosa. Il governo Meloni ha scelto responsabilità fiscale unita a sostegno mirato alle imprese reali. Il ministro Urso ha sottolineato che un sistema più semplice significa maggiori opportunità per chi investe e innova. Pertanto, questa razionalizzazione rafforza la credibilità dell’Italia e sostiene la competitività del sistema produttivo.

Dunque, il riordino non è un mero taglio, bensì una riqualificazione strategica delle risorse pubbliche. E per il manifatturiero italiano si apre una fase di maggiore efficienza, produttività e resilienza. Ossia: il governo Meloni consegna al Paese un sistema di incentivi moderno e pro-impresa: un passo decisivo per rilanciare il manifatturiero italiano nel XXI secolo.