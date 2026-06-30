Rifiuta l’ennesima pizza gratis: pizzaiolo ucciso a Reggio Emilia. Chi è il presunto killer

La vittima aveva 63 anni

Una richiesta di tre pizze gratis, un debito di poche decine di euro mai saldato e, ore dopo, un’aggressione mortale. È questo il quadro investigativo che emerge sull’omicidio di Raffaele Stipa, il pizzaiolo di 67 anni ucciso a coltellate nella sua pizzeria “Yoghi” di Reggio Emilia, attività che gestiva da oltre vent’anni.

La Procura reggiana non ha dubbi sulla dinamica ricostruita finora. «È entrato per ucciderlo», ha dichiarato il procuratore capo Calogero Gaetano Paci, spiegando che, sulla base delle immagini delle telecamere interne e delle testimonianze raccolte, il presunto aggressore avrebbe fatto irruzione nel locale con il solo obiettivo di colpire mortalmente il pizzaiolo.

Il movente: il rifiuto di dare tre pizze gratis

L’indagato è Andrea Pellati, 43 anni, reggiano, fermato nella notte dalla Polizia nella casa dei genitori. Gli investigatori hanno sequestrato uno zaino, gli abiti indossati durante l’aggressione e un coltello ritenuto compatibile con l’arma del delitto.

Secondo la ricostruzione della Procura, tutto sarebbe iniziato a mezzogiorno. Un conoscente di Pellati si sarebbe presentato nella pizzeria chiedendo tre pizze senza pagarle. La sorella della vittima avrebbe rifiutato, ricordando che esisteva già un piccolo debito relativo ad altre pizze mai saldate. Da quel momento, secondo gli inquirenti, nella mente del quarantatreenne sarebbe maturato il proposito di vendicarsi.

L’aggressione davanti ai clienti

Poco dopo le 22 Pellati sarebbe tornato nella pizzeria. Le immagini di videosorveglianza mostrerebbero l’uomo mentre scavalca il bancone e si scaglia contro Raffaele Stipa con un coltello. La sorella del pizzaiolo, Antonella, ha tentato disperatamente di fermarlo, prima impugnando un bastone e poi intervenendo a mani nude. È rimasta ferita al fianco e alle braccia ed è stata dimessa dall’ospedale Santa Maria Nuova con una prognosi di venti giorni. Nemmeno le urla dei clienti presenti sarebbero riuscite a interrompere l’aggressione. Solo dopo aver colpito mortalmente il pizzaiolo, il presunto assassino avrebbe lasciato il locale.

Le accuse: omicidio aggravato e possibili nuove contestazioni

Andrea Pellati è accusato di omicidio aggravato e lesioni personali aggravate. Il pubblico ministero Maria Rita Pantani sta inoltre valutando di contestare le aggravanti della premeditazione e dei motivi futili e abietti. «Non sappiamo cosa sia maturato nella mente dell’indagato dopo il rifiuto ricevuto a pranzo», ha spiegato il procuratore Paci. «Ma ciò che emerge dalle immagini è che è entrato unicamente ed esclusivamente per uccidere». Secondo quanto emerso, Pellati ha precedenti per spaccio di cocaina, con un arresto risalente al 2023. Gli investigatori stanno inoltre verificando eventuali disturbi psichici dell’uomo.

Il cordoglio di Fratelli d’Italia

Sul delitto è intervenuto anche il senatore Michele Barcaiuolo, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia in Emilia-Romagna. «Esprimo il mio più profondo cordoglio e la mia vicinanza ai familiari di Raffaele Stipa. Colpisce la drammatica sproporzione tra il movente ipotizzato e le sue conseguenze. Ringrazio le Forze dell’Ordine per il rapido intervento che ha consentito di individuare e fermare il presunto responsabile. Di fronte a un delitto di tale gravità è fondamentale che lo Stato dia una risposta ferma e tempestiva».

Reggio Emilia si stringe attorno alla famiglia

La città è sotto shock. Il Comune di Reggio Emilia ha organizzato per questa sera la camminata “Uniti contro la violenza”, alla quale parteciperanno il sindaco Marco Massari e la Giunta. Il corteo partirà dal Centro sociale Rosta Nuova e raggiungerà la pizzeria Yoghi per un momento di raccoglimento.

Intanto, davanti al locale, centinaia di cittadini stanno lasciando fiori, lumini e messaggi in ricordo di Raffaele Stipa, pizzaiolo originario della provincia di Messina e da anni punto di riferimento del quartiere.