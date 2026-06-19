Pregiudicato nigeriano s’avventa su due bimbi al parco e tenta di strangolarne uno di 3 anni. Il questore: via il permesso. E ora l’espulsione

Foto: Ansa / Ufficio Stampa Polizia (19 giugno 2026)

Terrore a Brescia

Momenti di puro panico nell'area verde della città: l'immigrato, con precedenti per droga e in evidente stato di alterazione, ha afferrato due minori per la gola prima di essere immobilizzato e dopo aver aggredito passanti intervenuti e poliziotti

Momenti di vero panico e pura follia ieri pomeriggio all’interno del parco pubblico Guido Alberini di Brescia, dove una tranquilla giornata estiva in famiglia ha rischiato di trasformarsi in tragedia. Un cittadino nigeriano di 29 anni, regolare sul territorio nazionale ma già noto alle forze dell’ordine per precedenti di spaccio, ha seminato il terrore aggredendo improvvisamente due bambini sotto l’effetto di alcol e droga, e pare affetto da disagi psichici.

Terrore in un parco di Brescia: nigeriano 29enne tenta di strangolare un bambino di 3 anni

Senza alcun motivo, l’uomo ha dato sfogo gli impulsi più violenti si è scagliato con furia gratuita contro i piccoli afferrandoli per la gola. Se il primo, appena più grande del fratellino, è riuscito miracolosamente a divincolarsi e a fuggire, il secondo — un bimbo di appena tre anni — è stato stretto al collo con violenza e strattonato in quello che gli investigatori hanno descritto come un vero e proprio tentativo di strangolamento.

Solo la prontezza della madre, accorsa con la forza della disperazione, e le sue urla strazianti hanno evitato il peggio. In aiuto della donna si è subito lanciato un passante (anch’esso extracomunitario regolare) che, dopo una violenta colluttazione, è riuscito faticosamente a immobilizzare a terra l’aggressore fino all’arrivo della Polizia di Stato.

Il questore: «Via il permesso» avviando l’iter propedeutico all’espulsione dal Paese

Eppure, nemmeno l’intervento degli agenti ha placato la foga irruenta del 29enne, che ha reagito con estrema violenza tentando la fuga a suon di calci e pugni contro i poliziotti. Bloccato e portato in Questura, il nigeriano è stato arrestato per i reati di lesioni personali aggravate e di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Il questore di Brescia, Paolo Sartori ha disposto la revoca del permesso di soggiorno, così da poter procedere all’espulsione dell’immigrato violento.

Nigeriano aggredisce 2 bambini. Sartori: un pregiudicato che non ha esitato a strangolare bimbi e ad aggredire passanti e agenti

Non solo. A stretto giro dai drammatici eventi, è arrivata ferma e dura la presa di posizione del questore di Brescia Paolo Sartori. Il quale ha immediatamente disposto la revoca del permesso di soggiorno, avviando contestualmente l’iter propedeutico all’espulsione dal Paese. Asserendo: «Ancora un gravissimo e violento episodio criminale che ha visto nel ruolo di protagonista un pregiudicato — ha commentato Sartori —. Immigrato che non ha esitato dapprima a tentare di strangolare due bambini. Per poi aggredire le persone giunte in loro soccorso e reagire con violenza nei confronti dei poliziotti».