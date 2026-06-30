Pnrr, Foti: “Completate ottocento case di comunità. Un terzo delle scuole ora è a norma, raggiunti tutti gli obiettivi”

Foto: Ansa Foto / Maurizio Brambatti (30 giugno 2026)

I risultati incoraggianti

Il ministro esalta anche gli interventi per gli asili nido e l'impatto del Piano sulla nostra economia

“Sono circa 800 le Case di comunità inaugurate finora”. Così il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione, Tommaso Foti, intervenuto ad un Forum Ansa, parlando delle case di comunità e precisando che “piano piano ci si avvicina alla operatività delle 1.038 case di comunità”. “Abbiamo la possibilità di raggiungere l’obiettivo degli ospedali di comunità; abbiamo direi quasi raggiunto già l’obiettivo dell’ospedale sicuro; abbiamo raggiunto l’obiettivo dei letti di terapia intensiva e subintensiva” ha aggiunto Foti esprimendo soddisfazione per i risultati raggiunti. E mettendo in evidenza i risultati sulla sicurezza infrastrutturale delle scuole e l’impatto che l’intero Piano avrà sulla nostra economia anche nel prossimo futuro.

“Avrà un grosso impatto sui cittadini”

“Penso che quello del Pnrr sia stato un lavoro immane, un lavoro che ovviamente ha avuto anche la necessità di avere delle revisioni”, ha aggiunto ancora il ministro per la coesione. “Ritengo che sui cittadini un grosso impatto ci sarà” ha assicurato Foti precisando che “innanzitutto abbiamo raggiunto delle riforme che sono state a mio avviso molto importanti”. Tra queste il ministro ha citato i tempi di giustizia, il nuovo codice degli appalti “che era una delle situazioni che più venivano attenzionate a livello europeo e che ha determinato anche degli effetti decisamente positivi sotto il profilo dell’economia”, i tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni, la riforma dei pubblici servizi “che ovviamente ha un riverbero poi anche in relazione ai servizi al cittadino”. Poi Foti ha citato anche la legge sulla competitività: “insomma, c’è un paniere di riforme di primaria importanza”.

“Un terzo delle scuole italiane ora è a norma”

“Al termine del Pnrr avremo un terzo delle scuole perfettamente a norma- ha proseguito ancora il ministro. “E’ ovvio – ha ribadito Foti – che il PIL in questi casi si alza solo per il costo dell’intervento ma ci sono importanti effetti anche indiretti”. Perché, ha osservato il ministro, “tu metti 150.000 nuovi posti di asilo e probabilmente ci saranno molte mamme che oggi non lavoravano che possono iniziare a pensare ad affacciarsi al mercato del lavoro, quindi fra tre anni magari troveremo un livello di produttività che è diverso”. Proprio per questo, ha sottolineato ancora il ministro, “ci vuole pazienza, non è che il giorno dopo che hai finito un piano devi vedere già tutti i risultati del piano al netto del fatto che ancora diversi miliardi di euro devono ancora essere rendicontati e spesi“.