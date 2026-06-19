Nel “Campo largo” pugliese già si balla la taranta: la sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo si dimette, poi cambia idea

Foto: Ansa / FRANCO CAUTILLO (7 ottobre 2023 )

Nuovo colpo di scena, nel centrosinistra pugliese. La sindaca di Foggia Maria Aida Episcopo ha ritirato le dimissioni dalla carica di prima cittadina protocollate l’8 giugno scorso. Aveva ammesso di essere stata “sfiduciata“, ma evidentemente ci ha ripensato. La sindaca, esponente del campo largo progressista, grillina, eletta nell’ottobre del 2023, prima “prima cittadina” eletta con i voti del cosiddetto “campo largo“, si era dimessa dopo che la seduta di consiglio comunale, dedicata all’approvazione del consuntivo di bilancio 2025, era andata deserta. Il giorno prima (7 giugno) c’era stato un piccolo rimpasto di giunta. Una situazione che giungeva al termine di giorni di frizioni interne alla maggioranza. Oggi il dietro-front. “Si ringraziano tutte le forze progressiste locali e nazionali per la fiducia, il sostegno e il sentimento comune di voler operare fattivamente nell’interesse esclusivo della nostra comunità – ha scritto in una lunga lettera la sindaca, annunciando la revoca delle dimissioni – . Alle cittadine e ai cittadini va la garanzia, collegialmente professata, di proseguire uniti nella riqualificazione morale, sociale, urbana e civica della nostra amata città”.

In un video, si è rivolta agli elettori. “La maggioranza ha subito un momento di riflessione e di verifica, un ticket nella propria storia amministrativa. Ripartiamo insieme e uniti in questa fase di rielaborazione del percorso in modo potenziato e forte per dare a a questa città tutto ciò di cui ha bisogno e che merita. Lo faremo con impegno totalizzante e con tutta la carica volitiva possibile”.

Il dietro front del sindaco di Foggia di Maria Aida Episcopo

Episcopo aveva comunicato le dimissioni anche ai cittadini con un messaggio su Facebook. “Lascio – ha detto – perché se sei sfiduciata nei numeri di fatto sei sfiduciata nella funzione. Ho sempre detto, sia alle opposizioni sia alla mia maggioranza, che quando avessi avuto contezza che il pavimento sotto i piedi potesse scricchiolare avrei agito di conseguenza perché credo che il valore della dignità umana sia impagabile e impareggiabile rispetto ad ogni altro desiderio”.

Eletta il 24 ottobre 2023 con l’alleanza di Pd, M5S e forze civiche, prima esperienza amministrativa del “Campo largo” in Italia, Episcopo aveva visto progressivamente indebolirsi la sua maggioranza. La situazione era precipitata dopo la richiesta di verifica del numero legale avanzata dal consigliere di opposizione Giuseppe Mainiero, che aveva certificato le difficoltà numeriche della coalizione.