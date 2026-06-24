Napoli meglio dell’Eurovision: Tiziano Ferro omaggia Sal da Vinci e Maradona, poi canta ‘Per sempre Sì’ (video)

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Pubblico in delirio

Tra il pubblico anche Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con le mogli: i due azzurri si sono goduti lo show prima del ritiro,

Al concerto di Tiziano Ferro allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli è successo di tutto: prima lo stop improvviso per il malore di uno spettatore, poi il duetto a sorpresa con Sal Da Vinci, infine quella battuta sull’anello che ha fatto subito il giro dei social. Una serata da stadio, nel senso più pieno: 50mila persone, cori, luci, telefonini alzati, qualche lacrima e il cantante visibilmente emozionato.

La sorpresa di Sal Da Vinci

Nonostante una breve interruzione per un malore tra il pubblico, risolto con il rapido intervento della Croce Rossa, la serata ha ripreso presto il suo ritmo. Tiziano Ferro ha ringraziato i soccorritori, ha raccolto l’applauso ed è tornato al centro dello show. Da lì il concerto ha cambiato passo. In scena è entrato Sal Da Vinci, accolto non come un semplice ospite ma come uno di casa. Con Tiziano ha cantato “Il regalo più grande” e “Per sempre sì”, trasformando lo stadio in un coro unico.

Calciatori sugli spalti e maglia del Napoli sul palco

Il duetto ha funzionato. C’era la complicità, c’era Napoli, c’era quella presenza scenica che consente a due artisti di prendersi tutto. Tra gli spettatori, anche Matteo Politano e Leonardo Spinazzola con le mogli, in vacanza prima del ritiro. I due calciatori azzurri si sono goduti a pieno. Specialmente quando è spuntata la maglia del Napoli. Tiziano l’ha indossata col sorriso e ha promesso: «Ci andrò a dormire, ricordandomi di Napoli con Maradona nel cuore».

La battuta sull’anello

Il momento più commentato è arrivato poco prima di “Per sempre sì”. Sal Da Vinci ha invitato Ferro a ripetere il gesto dell’anello, legato alla coreografia del brano. Ferro ha risposto: «Io non la faccio perché non ho più l’anello al dito». Soltanto una frase, con dentro il riferimento evidente alla fine del matrimonio con Victor Allen, ufficializzata nel 2023.

I fan hanno colto il passaggio, i social pure. Ferro nonostante tutto ha continuato, attraversando una scaletta lunga più di vent’anni: da “Ti scatterò una foto” a “Sere Nere”, passando per “Non me lo so spiegare”, “L’ultima notte al mondo”, “Alla mia età”, e ancora “Rosso Relativo”, fino al finale con “Xdono”.