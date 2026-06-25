Missione di FdI a Washington confermata, Fidanza: “Interesse nazionale e unità dell’Occidente sono la nostra stella polare”

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Pianificata mesi fa

È confermata la missione a Washington di Carlo Fidanza, capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo e Antonella Sberna, vicepresidente dell`Eurocamera di FdI . Pianificata mesi fa e in programma per la prossima settimana la trasferta si farà, come conferma lo stesso Fidanza in una intervista al Corriere della sera.

Previsti incontri di alto livello con amministrazione Trump

L’evento «rientra nella ordinaria diplomazia parlamentare. Per noi, come ha detto Giorgia Meloni, la questione è chiusa e si guarda avanti, seguendo la nostra stella polare: interesse nazionale e unità dell’Occidente. Aavremo incontri ad alto livello con membri dell’amministrazione Trump, del Congresso e di think tank conservatori e transatlantici. È importante rafforzare una “rete di sicurezza” che mantenga i rapporti solidi e al riparo dalle polemiche».

Fidanza: Ruolo di Meloni fondamentale

Fidanza ricorda che in ogni caso «Il presidente degli Stati Uniti è e rimane un interlocutore obbligato per l’Italia e per l’Europa, chiunque sia. In politica estera l’affidabilità si misura sull’allineamento degli interessi strategici» e che il ruolo di pontiere di Meloni «è stato fondamentale soprattutto in una fase in cui nessun europeo aveva un canale aperto verso la Casa Bianca. Meloni ha riaperto quei canali: senza il suo lavoro e seguendo l’agenda della sinistra avremmo avuto accordi peggiori su dazi, Groenlandia e altro».

Postura di Meloni apprezzata tra i repubblicani americani e da italiani in Usa

Per il capogruppo di FdI-Ecr inoltre «L’azione di Meloni dimostra che la destra di governo può cambiare l`Europa» e che quando si parla di diplomazia e orgoglio patriottico «Meloni ci ha insegnato a portarli sempre con noi entrambi. E posso dire, dai contatti di questi giorni, che la postura della nostra premier è stata apprezzata anche tra i repubblicani americani, che capiscono perfettamente la difesa dell’interesse e della dignità nazionale», così come dagli « italiani d’America, che amano il Trump che ripristina le statue di Colombo distrutte dalla sinistra liberal e non amano quello che polemizza con Meloni e con l`Italia. E questo lui lo sa benissimo» conclude Fidanza