Migranti, da oggi patti chiari in Europa: rimpatri più rapidi per chi non ha diritto a essere accolto

Scatta il regolamento Ue

Procedure d'asilo più veloci alle frontiere. Soggetti pericolosi per la sicurezza nazionale o che abbiano presentato documenti falsi non saranno accolti. Le Ong sono già al delirio e alla provocazione e la sinistra è al delirio

Tra gli strepiti delle opposizioni, scatta da oggi il patto europeo sul contrasto all’immigrazione. La “rivoluzione copernicana” nel contrasto all’immigrazione illegale dal 12 giugno è operativa. L’intervento legislativo approvato dal Consiglio dei ministri pochi giorni fa è servito a rendere immediatamente operative la data di avvio dell’applicazione del Patto UE su migrazione e l’asilo: si tratta delle procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell’Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Procedure più accelerate per chi arriva da Paesi con basso tasso di riconoscimento, per chi presenta documenti falsi, o è considerato un rischio per la sicurezza. Gli Stati Ue hanno il diritto di stipulare accordi bilaterali che prevedano la costruzione di centri per il rimpatrio in Paesi terzi, come quello siglato dal Governo italiano con l’Albania. Finalmente Schlein e compagni smetteranno di definire inutile il lavoro del governo.

Il Patto Ue sui migranti è operativo

“Ci saranno ancora maggiori controlli e rimpatri più rapidi per chi non ha diritto a essere accolto. Finalmente l’Europa assume una linea più determinata nel contrasto all’immigrazione illegale”, ha annunciato il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un videomessaggio rilasciato sul proprio profilo X. “È un risultato raggiunto grazie all’impegno del governo sui tavoli ministeriali. Contrastare l’immigrazione irregolare significa avere un’Europa e un’Italia più sicure e più libere”.

Cosa cambia da oggi in tema di immigrazione

Il patto Ue quantifica la capacità adeguata degli Stati membri e il numero massimo annuale di domande da esaminare nella procedura di frontiera. L’Italia dovrà esaminare nel primo periodo di applicazione compreso tra il 12 giugno 2026 e il 12 giugno 2027, fino a 16.032 domande annue. La procedura di frontiera, in attuazione delle disposizioni del nuovo Patto, troverà obbligatoria applicazione nel caso di soggetti: a) pericolosi per la sicurezza nazionale; b) provenienti da paesi che presentano un tasso di accoglimento di domande inferiore al 20 per cento; c) che abbiano presentato informazioni o documenti falsi.

“Il coordinamento tra la rete consolare e il ministero dell’Interno è assolutamente fondamentale per gestire i flussi in modo ordinato. Fermare l’immigrazione irregolare e promuovere i canali legali. Un coordinamento che ci pone di fronte a nuove sfide. Sfide che dobbiamo e vogliamo affrontare insieme ai nostri partner europei per gestire correttamente il fenomeno migratorio nelle sue molteplici sfumature”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, intervenendo alla sessione inaugurale della Conferenza dei Consoli d’Italia nel mondo, aperta dal ministro degli Esteri Antonio Tajani e in corso alla Farnesina.

Entra in vigore il Patto Ue sui migranti, opposizioni in crisi

Le opposizioni sono sul sentiero di guerra e si lanciano in anatemi vari: “L’Europa si disgrega”, dice Riccardo Magi di +Europa. “Passo indietro cui diritti”, strilla Pierfrancesco Majorino. E subito le Ong provocano: in collaborazione tra Alarm Phone, nave Albatross 1 di Sos Mediterranee e nave Solidaire hanno salvato 56 persone in piena opposizione alle norme. “Mentre il Patto Ue, che entra in vigore oggi, dà priorità alla deterrenza e al controllo delle frontiere, la società civile continua a salvare vite umane”, afferma la ong.”Il Mediterraneo non ha bisogno di più controllo, sostiene Valentina Brinis, advocacy officer di Open Arms.