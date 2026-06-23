Meloni vola al 40 per cento dopo il duello con Trump: l’impennata del gradimento personale nel sondaggio Demopolis

Sale la fiducia nella premier

Giorgia Meloni guadagna consensi dopo il duro confronto con Donald Trump. Secondo il sondaggio dell’Istituto Demopolis, la fiducia degli italiani nella premier è salita dal 38% al 40% in appena 48 ore, invertendo una fase di calo registrata nelle settimane precedenti. L’impennata del gradimento personale della premier è frutto di un orgoglio nazionale che evidentemente gli italiani non vedevano da tempo. Evidente e plastico il fatto che per la prima volta un alleato europeo si sia rivolto alla pari con il presidente americano, rivendicando molte cose fondamentali: che l’Italia non ha bisogno di “implorare nessuno”. Che “la mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano”. E che “L’Italia rimane una nazione sovrana”. Tre passaggi delle varie risposte a schiena dritta che la premier ha riservato agli attacchi scomposti dell’inquilino della Casa Bianca.

Il sondaggio Demopolis è un trionfo per Meloni: il balzo dopo il confronto con Trump

Di più. Meloni è andata oltre la polemica personale – invitando i ministri a chiudere la diatriba e proseguire con le relazioni diplomatiche- per rilanciare quel grande progetto comune che è l’Occidente. Un ragionamento da statista. La premier continua a ripetere che è fondamentale per l’Occidente continuare a ragionare come un unico soggetto che difende un insieme di valori e un modo di concepire la vita e la libertà. “È faticoso, ma Giorgia Meloni ci sta provando”, è stato il commento di qualche sera fa del sottosegretario Giovanbattista Fazzolari, intervenuto nel corso della trasmissione 10 minuti di Rete 4. Ed evidentemente ci sta riuscendo a giudicare dal balzo in poco tempo al 40 per cento dei consensi personali. la stima dell’opinione pubblica italiana nel Parallelamente la fiducia nel presidente Trump è crollata in poco meno di 1 anno e mezzo dal 42 all’11%. È il trend certificato da Demopolis sugli ultimi 18 mesi, dall’elezione di Trump alla Casa Bianca sino ad oggi.

Il sondaggio Demopolis: sale la fiducia in Giorgia Meloni

Il sondaggio Demopolis è stato diffuso durante la trasmissione “Otto e mezzo” condotta da Lilli Gruber. Una doccia fredda per la conduttrice commentare il balzo della premier. Così, ha chiamato in trasmissione per farsi “aiutare” – non si sa con quanta malizia – due anti-meloniani accaniti: il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, e l’editorialista di “Repubblica” Massimo Giannini.

Il livore di Giannini e Renzi

Ma non hanno dato alcun contributo ad analizzare una situazione delicata e complicata: il primo ha derubricato il diverbio e la solidità del rapporto Italia-Usa a liti “da asilo”, dribblando la domanda diretta di Gruber inerente al sondaggio. Deprimere una polemica transatlantica tra Italia e Usa a semplice lite tra comari è uno spettacolo indegno del momento che stiamo attraversando. Giannini non ha fatto di meglio, gettando discredito e sputando sentenze contro la premier: “Astuta, si è rifugiata dagli alpini ed è l’immagine plastica di una donna in fuga da uno sceriffo, Trump, e da un generale, Vannacci”. Ecco le menti raffinate dell’anti- melonismo, questo sì, da asilo d’infanzia”.