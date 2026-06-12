Meloni rilancia l’asse con Seul: “Piano d’Azione 2026-2030” e nuovi accordi da firmare oggi

Foto: Ansa foto / YONHAP

Oggi a Villa Pamphilj

Mentre sorride guardando i dati Istat sul lavoro e al patto di migrazione che oggi entra in vigore in Europa, la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni incontra a Villa Pamphili il Presidente della Repubblica di Corea, Lee Jae Myung.

L’evento prenderà il via all’ora di pranzo e rappresenta il terzo incontro tra la premier e il Presidente Lee in meno di un anno, dopo quelli del 19 gennaio 2026 a Seul e del 24 settembre 2025 a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. L’appuntamento, come fanno notare fonti italiane, consentirà di elevare le relazioni tra Italia e Corea e di adottare un Piano d’Azione 2026-2030 per intensificare la collaborazione bilaterale in ambito politico, economico, scientifico-tecnologico, culturale e nel campo della Sicurezza e Difesa.

Rafforzamento reciproco degli investimenti

Secondo quanto si apprende, nel corso del colloquio, la Presidente Meloni e il Presidente Lee si confronteranno sul rafforzamento degli investimenti reciproci e dell’interscambio commerciale che, con circa 11 miliardi di euro (di cui 6 sono le esportazioni italiane), fa della Corea il primo mercato asiatico per l’export italiano in termini pro capite. Ampio spazio sarà dedicato a un approfondimento della collaborazione nel settore dei semiconduttori – nel quale la Corea è uno dei leader mondiali – e delle cooperazioni industriali in particolare nei settori ad alta tecnologia, come ad esempio spazio, automotive ed energia.

Tra i focus sul tavolo su cui Meloni e Lee si confronteranno ci sono anche i punti all’ordine del giorno dell’agenda internazionale. In particolare, la guerra in Ucraina, la crisi in Medio oriente, la sicurezza e la stabilità dell’Indo-pacifico.

Sul tavolo 4 accordi da firmare

Al termine dell’incontro ci sarà una cerimonia di firma di quattro accordi nel settore della cooperazione allo sviluppo, nel campo delle scienze, delle tecnologie avanzate e delle tecnologie dell’informazione e comunicazione, sulla collaborazione nel campo dell’economia sociale e solidale e nel settore delle micro, piccole e medie imprese.

Nel pomeriggio, dopo l’incontro con Presidente Meloni, il Presidente Lee e il Ministro Tajani co-presiederanno un Forum imprenditoriale di alto livello, con la partecipazione di una qualificata delegazione di aziende coreane e italiane, con un focus su manifattura avanzata, energia e settori ad alto potenziale tecnologico.

Rajani e Bernini nelle delegazioni

Partecipano per la delegazione italiana il Ministro Tajani, il Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini; il Vice Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini; il Vice Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Teresa Bellucci.

Per la Repubblica di Corea partecipano Il Vice Primo Ministro e Ministro della Scienza e delle Tecnologie dell’Informazione, Bae Kiung Hoon; il Ministro dell’Interno e della Sicurezza, Yun Ho-Jung, il Vice Ministro delle PMI e delle Start-Up, Yong-Seok Roh.