Meloni affonda Vannacci: “Funzionale alla sinistra”. E rivendica: “Orgogliosa del reato di femminicidio”(video)

Conferenza stampa a fine G7

Tra le due guerre e i temi internazionali irrompe la politica interna. La premier a tutto campo risponde sul generale e le sue esternazioni su un tema cruciale. Poi lo liquida: "La politica non si fa con le alchimie e la matematica. Vince chi governa bene"

“Vertice significativo, ottimo clima, da Macron ottimo lavoro”. La premier Meloni fa il punto in conferenza al termine del G7 di Evian. “Si sono appena chiusi i lavori di un vertice molto importante dei cui risultati sono soddisfatta”. La presidente del Consiglio ha sottolineato l’impegno comune che ha potuto riscontrare: “Abbiamo lavorato bene insieme con una convergenza che non era scontata: credo debba essere una ottima notizia per tutti”. “E’ emersa l’unità del gruppo“. Sullo sfondo di due guerre, naturalmente, “le crisi internazionali hanno ovviamente dominato l’agenda: in particolare la guerra in Ucraina e i più recenti sviluppi della situazione in Medio Oriente e nel Golfo. Sull’Ucraina, come sapete – dice Meloni ai cronisti- abbiamo fatto il punto col presidente Zelensky. Abbiamo passato in rassegna la situazione sul campo che è molto diversa da quella che certa propaganda russa continua a cercare di vendere. Abbiamo concordato tutti sulla necessità di continuare a garantire il sostegno a Kiev, mantenendo alta la pressione su Mosca”.

G7, Meloni: E’ emersa la fermezza dell’Occidente”

C’è stata piena convergenza e “la fermezza dell’Occidente” è stato uno dei risultati più evidenti dell’incontro tra i leader. “L’obiettivo resta quello di favorire un confronto diretto tra Zelensky e Putin: ma mentre Zelensky ha qui dimostrato una attitudine sincera verso la soluzione del conflitto, non da ultimo con una lettera aperta che tutti conoscete è stata inviata direttamente al presidente Putin; nessun segnale serio in questo senso è arrivato da Mosca e crediamo che quei segnali ora siano necessari”.

“Tre ottime notizie”

In sintesi, tre sono le ottime notizie che la premier annota: “Tre messaggi trasversali: “L’unità del gruppo, la capacità del G7 di dialogare con i partner, anche direi con una capacità di allargare lo sguardo rispetto a quelli che definiremmo i blocchi tradizionali”. Su un’altra guerra che tiene col fiato sospeso il mondo Meloni è ottimista: “Ci siamo congratulati con il presidente Trump per l’accordo con l’Iran. E’ stato accolto da tutti positivamente l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e Iran, che crediamo possa essere un importante quadro di riferimento per la stabilità della regione nel suo complesso. Chiaramente ora è importante lavorare per la sua attuazione, a partire dalla necessità di assicurare la sicurezza delle rotte marittime internazionali e la piena libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz”. Soddisfatta per l’unità dell’Occidente per cui il governo da sempre lavora. E soddisfatta anche per il ruolo dell’Italia con tre degli otto provenienti dal governo su crescita economica, partenariati internazionali, lotta al narcotraffico, contrasto al traffico di esseri umani, minerali critici, spazio digitale sicuro per i minori, collaborazione nella lotta al cancro e contrasto al virus Ebola.

“Trump ed io abbiamo caratteri forti”

Una conferenza tambureggiante. I rapporti con Trump catalizzano, come prevedibile, le domande dei cronisti. “Smentisco le ricostruzioni” legate a scherzi- dice-. “Poi in queste cose sempre c’è anche la battuta. Però i temi che noi abbiamo trattato sono i temi del vertice: quindi sono temi abbastanza seri, dalla questione iraniana, passando per l’Ucraina. Ci sono state diverse occasioni di confrontarci in questi due giorni”. Concretezza prima di tutto, ribadisce: “Trump ed io abbiamo due caratteri forti: siamo ripartiti parlando di ciò che va fatto. Ho trovato il rapporto immutato, non ci sono state recriminazioni. Siamo entrambi” leader che “difendono con determinazione l’interesse nazionale, non c’è bisogno che ci chiariamo quando non siamo d’accordo su qualcosa”.

Vannacci zittito: “La politica non si fa con le alchimie”

Altro tema su cui Meloni viene pressata riguarda la politica interna: il generale Vannacci, alleanze, polemiche, esternazioni irricevibili. La premier lo liquida con parole taglienti e precise: “Mi pare che Futuro nazionale abbia chiuso all’alleanza col centrodestra”. E quindi “io non mi sto ponendo il problema adesso. Penso che il modo migliore per vincere le prossime elezioni sia governare bene: il resto sono alchimie e io non mi occupo di alchimie. Una cosa che ho imparato molti anni fa è che la politica non è mai aritmetica: non pensate mai che se tu sommi in politica 30 e 4 fa 34, non necessariamente. Non mi sto occupando di queste materie”. E poi il tocco: Vannacci nella coalizione di centrodestra? “Quando si vota cinque volte contro la fiducia al primo governo della storia guidato da una persona di destra non si vuole dare una mano. Dopodiché però, come ho già detto, vedo una certa funzionalità per la sinistra”.

“Rivendico la legge sul femminicidio”

Ma su un tema non transige, il reato femminicidio che Vannacci ha negato nella sua specificità: “Lo rivendico, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. Ma sono contenta che ci sia oggi il reato di femminicidio nel nostro ordinamento”. Il governo ha fatto una legge specifica per introdurre il reato di femminicidio: “perché il tema non è se gli uomini o le donne hanno un valore diverso quando vengono uccisi, ma è come accade. Per esempio, per qualsiasi aggravante, è la motivazione che ti muove”. Nel caso del femminicidio “la motivazione è non accettare la libertà di una donna. Non si può chiedere a una donna come me di non considerarlo gravissimo. Tante battaglie che noi abbiamo fatto anche su altri fronti, cose sulle quali dovremmo essere in teoria anche d’accordo con Vannacci, come alcune degenerazioni legate al fondamentalismo islamico nelle nostre società, il non voler accettare la libertà delle donne, le abbiamo fatte esattamente per la stessa motivazione. Quindi perché il tema della libertà di una donna in alcuni casi funziona in altri casi no? Questo è il motivo per cui l’abbiamo fatto”.