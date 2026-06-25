Meloni ad Antibes accolta dai sorrisi di Macron e dagli applausi dei turisti: “Giorgia, Giorgia” (video)

Vertice ad Antibes

“Giorgia, it’s a long time…”. Il presidente francese Emmanuel Macron accoglie con tono scherzoso Giorgia Meloni, arrivata con alcuni minuti di ritardo rispetto al programma nel piazzale del museo Picasso di Antibes, tra abbracci, baci e gesti di cordialita’.

I due leader si incontrano oggi in Costa Azzurra in occasione del 36mo vertice Italia-Francia, proseguito, dopo la visita al museo, a Villa Eilenroc, a Cap d’Antibes.

Al loro arrivo non sono mancati gli scambi di battute sugli incontri recenti: il “Giorgia quanto tempo…” pronunciato da Macron era infatti un riferimento al fatto che i due si sono visti il giorno precedente a Berlino per il vertice E5 e, la settimana scorsa, prima al G7 di Evian e successivamente a Bruxelles per il Consiglio europeo. Per la presidente del Consiglio italiana sono arrivati anche applausi e cori di incoraggiamento, con alcuni presenti che hanno scandito “Giorgia Giorgia”. A manifestare entusiasmo è stata una piccola folla di turisti, tra cui diversi italiani, radunata davanti al museo.

Alla visita al museo Picasso di Antibes, hanno preso parte anche i ministri della Cultura dei due Paesi, Alessandro Giuli e Catherine Pegard, membri delle delegazioni ministeriali presenti al vertice intergovernativo.

A fare gli onori di casa del vertice anche il sindaco di Antibes Jean Leonetti, che ha accompagnato i due leader verso l’ingresso illustrando la storia di Villa Eilenroc. L’edificio sorge all’estremità di Cap d’Antibes su un’area di undici ettari: dimora simbolo del lusso e del raffinato stile di vita della Belle Époque, fu progettata nel 1867 dall’architetto Charles Garnier, celebre per aver firmato l’Opéra di Parigi e il Casinò di Monte Carlo.