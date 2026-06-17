“Matteo, stavi sotto il tavolo?”. Renzi straparla di Meloni “isolata”, ma lui è escluso perfino dall’osteria Costanza…

Lo schiaffo/1

L'ex premier preso in giro sui social per la sua "assenza" dalla foto con Schlein, Conte, Bonelli e Fratoianni. Un'immagine che ha scatenato un caso politico a cui ha risposto con una supercazzola lunga e inconcludente

“A Mattè , che stavi sotto il tavolo? (cit. Calenda). Deve essere stata una brutta giornata per Matteo Renzi, l’escluso, quella che ha visto diventare virale la foto della Taverna Costanza con il quartetto Schlein, Conte, Bonelli Fratoianni senza il leader di Iv. Il patto della taverna ha aperto subito un caso politico e una serie di prese per i fondelli social che proseguono a pieno ritmo. L’immagine non è una dimenticanza né un dettaglio. È la rappresentazione plastica di un problema che il centrosinistra si trascina da tempo: l’ex premier può servire nei numeri, ma continua a essere ingombrante nella narrazione. Ed è per questo che Renzi ha replicato con un lungo post:

Renzi escluso dal patto della taverna. La replica imbarazzante

“Per tutto il pomeriggio i giornalisti ci hanno chiamato chiedendo se siamo arrabbiati perché non siamo nella foto di Schlein, Bonelli, Conte, Fratoianni. E perché dovremmo essere arrabbiati? Non siamo in quella foto perché non facciamo parte di questo gruppo di sinistra-sinistra che ha un consenso importante nel Paese, ma insufficiente a vincere e insufficiente a governare. Non abbiamo le stesse idee dei protagonisti di questa foto su molti temi: dal garantismo alla crescita economica, dall’energia all’Europa. Loro vogliono costituire un nucleo di sinistra-sinistra stretto nella coalizione e hanno tutto il diritto di farlo. Noi siamo un’altra cosa e pensiamo che senza una componente riformista la sinistra non vincerà mai”. Prosegue Matteo Renzi nel post sottolineando di essere lontano dai quattro commensali, ma…attenti: “Però davanti al governo Meloni-Salvini-Vannacci pensiamo che sia giusto costruire un’alleanza programmatica. Ci proveremo, fino alla fine”. E conclude, “Altrimenti tornerà al potere la destra”.

L’ironia web non si ferma: “La mia ruota di scorta ha più dignità”

Per non essersela presa Renzi ha usato fin troppe parole. E’ un’immagine che, più di tante dichiarazioni, racconta la fatica del campo largo ad esistere. Ma la cosa che fa più ridere è lo smacco palese di un Renzi che non perde occasione di attaccare la premier sul suo presunto isolamento internazionale sui tavoli che contano, quando lui non viene invitato neanche al tavolo della Taverna Costanza…”Dopo tutte le tirate contro la Meloni neanche ti invitano?”, lo sfottono. altri gli dicono apertamente che le sue parole dicono tutto e il suo contrario. “Ma che vuol dire questa supercazzola”? Risponde un altro utente: “Semplice: si vergognano a invitare Renzi. La ruota di scorta del mio bagagliaio ha più dignità”.

“Accetti qualsiasi compromesso”

Intano fioccano meme e sfottò. E un gran finale: “Hai scritto un post ai confini della logica”. Tra l’altro, scrive di non essere di sinistra-sinistra, giustificando la sua esclusione, inm un momento in cui lo stesso Conte si vergogna del termine sinistra definendosi a più non posso “progressista”. I risvolti comici più meno involontari partiti da quella foto sono tanti e vari. Ma c’è anche ci non ride e si chiede: “Noi siamo un’altra cosa però…Ecco questo mi disturba – commenta un utente riflessivo- . Pur di battere la destra accetta qualsiasi compromesso. Poi che succede?”.