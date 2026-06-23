L’assessore Pd furibondo contro Letta per la foto con i “guerrafondai” Clinton, Obama e Bush: “Ma che c… dici ?” (Video)

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Imbarazzante

L’assessore milanese incalza l'ex segretario per una foto in cui rimpiange i "destabilizzatori" postata dal titolo "L'America che ci piace": “Come fa a pubblicare una foto con Bush, quello che ha fatto la guerra in Iraq, con Biden, con Clinton che è negli Epstein Files"

La sinistra litiga su tutto. Anche sui post Facebook. Stavolta è bastato un selfie pubblicato da Enrico Letta per mandare in fibrillazione il Pd: Barack Obama, Bill Clinton, Joe Biden e George W. Bush sorridenti in posa, con la didascalia “L’America che amiamo”. Tradotto: l’album dei santini liberal da opporre al trumpismo, la comfort zone atlantica del progressismo che rimpiange i vecchi presidenti americani quando non sa più bene che dire su quelli nuovi. Peccato che, nel campo dem, neppure una foto di gruppo riesca a sopravvivere senza processo interno. A contestare è stato così Lorenzo Pacini, assessore al Verde, Arredo urbano, Casa ed Edilizia scolastica del Comune di Milano, molto seguito dall’ala più a sinistra del partito. «Ma che cazz* stai dicendo, Letta? Lo vogliamo capire che non siamo la colonia degli Stati Uniti? Letta veramente così imbarazzante non me l’aspettavo».

Nel video, Pacini dice: «Ora io mi chiedo, ma come cazz* fa a pubblicare una foto dicendo l’America che ci piace con Bush, quello che ha fatto la guerra in Iraq, con Biden, con Clinton che è negli Epstein Files dicendo “l’America che ci piace”?». E incalza: «Cioè, uno dei problemi della sinistra in generale in questo paese è che sembriamo, sembrate, copia un pochino più civile della destra».

Infine, la soluzione: «Ora, lo vogliamo capire che è solo con una proposta radicalmente alternativa a questo modello capitalista che distrugge il pianeta, che distrugge le persone, che sfrutta la gente, che la sinistra torna a esistere, a contare qualcosa».

Lorenzo Pacini, assessore musicale del PD milanese, su Enrico Letta che pubblica un’immagine fatta con l’AI di elogio di George W. Bush: «Ora io mi chiedo, ma come cazzo fa Letta a pubblicare una foto dicendo l’America che ci piace con Bush, quello che ha fatto la guerra in… pic.twitter.com/zF4jyZp0IR — Paolo Mossetti (@paolomossetti) June 23, 2026

Il Pd e l’America: odi et amo

La polemica non è solo una lite da social. Racconta un nodo politico mai sciolto: da una parte il centrosinistra istituzionale, ancora affezionato all’atlantismo, ai vertici internazionali, alle foto con gli ex presidenti americani e al mondo com’era; dall’altra la nuova generazione progressista, che di quella stagione vede soprattutto guerre, compromessi, ipocrisie e qualche imbarazzo difficile da archiviare con un like.Pacini sostiene che proprio questa postura abbia contribuito alla perdita di voti e consenso. L’accusa, insomma, non riguarda solo Letta e il suo momento nostalgia: investe l’identità stessa del partito. Qual è la vera anima del Pd di Elly Schlein? Quella che rimpiange l’America o quella che vorrebbe processarla?