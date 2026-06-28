La strage silenziosa: in Europa 1300 morti per il caldo in una settimana. Germania record: 41,7 gradi

Foto: ANSA / Paolo Salmoirago (28 giugno 2026)

L'allarme dell'Oms

Più di 1.300 decessi in Europa, dal 21 giugno, da attribuire al caldo record. Il dato arriva dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). “Dal 21 giugno sono stati registrati più di 1.300 decessi in eccesso legati alle alte temperature in Europa”, scrive in un post su X il Dg, Tedros Adhanom Ghebreyesus, precisando che è “il continente che si sta riscaldando più rapidamente sulla Terra”, il “doppio rispetto alla media globale”.

Il caldo record in Europa

“In questo momento – continua – 150 milioni di persone vivono con ondate di caldo estremo, centinaia di persone sono morte”. “Spinto dai cambiamenti climatici e dal riscaldamento globale, il fenomeno delle ondate di calore ‘una volta nell’arco di una generazione’ si verifica ora quasi ogni anno. Ci avevano avvertito”, prosegue nel post dedicato a quello che “è spesso definito ‘killer silenzioso'” in cui evidenzia come in Europa “case, luoghi di lavoro e scuole” non fossero stati costruiti “per queste temperature”.

L’Oms è “al lavoro con Stati membri e partner per affrontare le minacce per la salute rappresentate dal caldo estremo, concentrandosi su preparazione, prevenzione e risposte più forti da parte dei sistemi sanitari”. In particolare, conclude, i Paesi europei vengono esortati ad attuare piani per la prevenzione degli effetti del caldo sulla salute, “come parte di un’agenda più ampia per proteggere la salute contro il cambiamento climatico”.

In Germania sfiorati i 42 gradi

Secondo i dati preliminari del servizio meteorologico tedesco (DWD), oggi la Germania ha registrato un nuovo record di temperatura con 41,7°C. Una stazione meteorologica a Coschen, vicino al confine polacco nel Brandeburgo orientale, ha registrato 41,7°C intorno alle 16 ora locale, ha riferito il DWD, superando il precedente record di 41,5°C stabilito solo il giorno prima a Drewitz.

caldo record non molla l’Italia e l’Europa. In Germania si sono registrate nuove temperature da primato, con un picco di 41.5 gradi rilevato a Möckern, nella zona di Drewitz. Caldo estremo anche in Danimarca, dove l’istituto di meteorologia ha reso noto di aver registrato la temperatura più alta di sempre. “Abbiamo avuto la giornata più calda in assoluto dall’inizio del monitoraggio nel 1874”, si legge in un post su X. Sono stati inizialmente segnalati i 36.6 gradi registrati a nord di Odense, un “record” presto battuto dai 37 gradi rilevati a Ødum, a nord di Aarhus.