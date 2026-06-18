L’ascesa social di Giorgia Meloni: superati i 7 milioni di follower su Instagram. L’ultima spinta arriva da Evian

Foto: Ansa / PALAZZO CHIGI FILIPPO AT (16/6/2026)

La macchina digitale

Grandi eventi, momenti pop, la presenza delle istituzioni al fianco dei cittadini: Arcadia mood analizza i fattori del successo del premier sulle piattaforme e ricostruisce i passaggi salienti di una scalata che l'ha portata a essere la leader europea più seguita

Il successo di Giorgia Meloni sui social è evidente, tanto che, con 7 milioni di follower su Instagram negli ultimi 4 anni, si è confermata come prima leader europea nella classifica delle personalità europee più popolari sul web. A riportare la notizia è un report stilato di Arcadia mood, bollettino di analisi curato da Domenico Giordano, che ha stilato un resoconto della crescita per l’account social della premier negli ultimi cinque anni. Le statistiche del dossier dimostrano che la premier ha un grande seguito principalmente in Italia, vista la collocazione geografica del 92,42% dei suoi seguaci.

Meloni leader europea più seguita sui social

Meloni è riuscita a superare tutti i leader europei nella classifica: Emmanuel Macron si è aggiudicato il secondo posto con 6,7 milioni di seguaci, Friedrich Merz il terzo con 2,8 milioni, Pedro Sanchez il quarto con 1,7 milioni e Keir Starmer il sesto, con 858mila, superato anche dal neo-premier conservatore ungherese, Peter Magyar. Emerge che in confronto a lei i progressisti sui social sono dei lurker, termine che indica chi osserva i social ma senza creare alcun tipo di interazione significativa.

Le metriche dei profili

La media dei post di Giorgia Meloni è di 1,6 al giorno, mentre i giorni di maggiore pubblicazione sono il giovedì (382 post in totale) e venerdì (con 359). Le foto registrano il 53,1% delle visualizzazioni, i video il 42,3% e i caroselli il 4,6%. Non meno importante è il genere dei seguaci dell’account della premier: il 62,72% è composto da uomini, mentre il 37,28 da donne.

La scalata digitale di Giorgia Meloni: storia di un trionfo a scapito della sinistra

Dopo la fine dell’esperienza del governo Draghi e la data delle elezioni fissata al 25 settembre 2022, l’account Instagram di Giorgia Meloni inizia a crescere fino a raggiungere un milione di follower. Sia lei che Fratelli d’Italia, come ricorda Arcadia mood, non hanno sostenuto alcun governo e sono stati molto più reattivi a cavalcare i temi della campagna elettorale. Successivamente, il consenso social ha continuato a cresce anche toccando picchi con l’incontro della premier con Don Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde di Caivano, che aveva chiesto di testimoniare la presenza dello Stato dopo lo stupro di due bambine, e con il vertice con Ursula Von der Leyen a Lampedusa, che hanno portato l’account di Meloni a registrare 2 milioni di seguaci nel 2023.

A maggio 2024, il presidente del Consiglio rompe un altro record, arrivando a 3 milioni di follower sui social. Complici di questa ascesa sono il ritorno di Chico Forti in Italia e lo scontro saltato con Elly Schlein in tv prima delle elezioni europee di giugno. Meloni raggiunge i 4 milioni a giugno 2025, con il G7 in Canada, il varo del decreto Sicurezza e la crisi a Gaza, che hanno dato una spinta in avanti alla fanbase. Novembre ha portato il premier a registrare 5 milioni di seguaci, dopo l’intervento generale all’Onu, gli auguri al presidente indiano Narendra Modi e le sue parole sull’omicidio di Charlie Kirk. Ad aprile 2026 la fandom di Meloni è arrivata a 6 milioni.

Il record e l’ultimo apice

Il 21 maggio 2026, in concomitanza con il nuovo incontro tra Meloni e Modi, i follower del premier italiano sono scattati a 6,6 milioni. Con numeri straordinari sul fronte delle interazioni raggiunti con il video dei due leader sulle caramelle “Melody”: quel reel ha incassato finora 277 milioni di visualizzazioni, 13,2 milioni di “Mi piace” e 515mila commenti. I 7 milioni sono arrivati a giugno, quando il presidente del Consiglio ha partecipato al G7 di Evian e all’incontro con l’omologa giapponese Sanae Takaichi. Il report ribadisce che «contrariamente a quanto è facile ipotizzare, questa crescita, come le precedenti del resto, non riguarda follower stranieri che incuriositi rimangono iscritti al canale», ma dagli utenti italiani.