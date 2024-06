G7, tutti pazzi per il team “Melodi”: imperversa sul web il video dei saluti scherzosi di Meloni e Modi (video)

Tutti pazzi per il team #Melodi: e il video tra Giorgia Meloni e Nerendra Modi che conferma e rilancia la solare e sinergica amicizia tra i due leader imperversa sul web. La “ship” tra il primo ministro indiano e la premier italiana scatena i social e rilancia l’immagine di un vertice che, nell’avviarsi alla conclusione, ha rinsaldato storiche relazioni diplomatiche e sugellato col sorriso e nel segno anche della convivialità, forti legami internazionali.

Innegabile, infatti, che non solo la tre giorni con i grandi del mondo a Borgo Egnazia ha rilanciato la centralità del ruolo politico-diplomatico di una Giorgia Meloni dirimente in campo internazionale, ma a margine ha rinvigorito di ulteriore smalto formale l’immagine brillante e performante di una premier che, tra accoglienza e incisività, ha ospitato e pilotato un summit storico.

G7, Modi rilancia sui social il video con Meloni

Fresco di uno storico terzo mandato, nell’ultima giornata del G7 a Borgo Egnazia, il premier indiano Narendra Modi si presta a un video-selfie divertito e accattivante con Giorgia Meloni a margine del G7 in Puglia. «Hello from the Melodi team», salutano i due capi di governo giocando sulla crasi di Meloni e Modi, nata in India lo scorso anno.

Tutti pazzi per il team “Melodi”: e il video dei saluti tra Meloni e Modi fa il giro dei social

E gli utenti ringraziano sul web dove sta spopolando il video in cui Giorgia Meloni scherza con il primo ministro indiano Narendra Modi, unendo i nomi di una coppia che, in questi 18 mesi, si è dimostrata affiatata, tanto da diventare protagonista di meme e clip in India. E, soprattutto, conferma tra sorrisi e selfie la forza di una sinergia e di un dialogo politico che riscrive in un linguaggio meno formale forse, ma decisamente più efficace, della narrazione di incontri e scambi tra i leader dei 7 grandi Paesi del mondo.

«Lunga vita all’amicizia India-Italia»

Allora, «lunga vita all’amicizia India-Italia» rilancia il premier indiano Narendra Modi che è ripartito oggi a Nuova Delhi, dopo degli incontri «molto produttivi» a margine del G7 come ha sottolineato lo stesso Modi su X a conclusione della giornata di ieri. «Ho interagito con i leader mondiali e discusso vari argomenti. Insieme puntiamo a creare soluzioni di grande impatto a beneficio della comunità globale e per creare un mondo migliore per le generazioni future», ha spiegato Modi in un post su X, dopo aver concluso la visita. «Ringrazio il popolo e il governo italiano per la loro calorosa ospitalità», aggiunge quindi in calce.

Modi ribadisce l’impegno per il Sud del mondo

E ancora. Al vertice del G7, Modi ha ribadito l’impegno dell’India a sostenere il benessere del Sud del mondo, sottolineando l’importanza dell’Africa negli affari globali. Il premier indiano ha ribadito l’impegno dell’India nel promuovere stretti legami con l’Africa, citando il momento cruciale in cui l’Unione Africana è diventata membro permanente del G20 durante la presidenza indiana. Modi è intervenuto alla sessione di sensibilizzazione del G7 su Intelligenza artificiale ed energia, Africa e Mediterraneo, toccando vari argomenti, compreso il ruolo trasformativo della tecnologia nel progresso umano.

L’agenda di Modi al G7

«Ho evidenziato diversi temi, in particolare l’uso su larga scala della tecnologia per il progresso umano. Ho parlato di come l’India sta sfruttando l’intelligenza artificiale per il suo percorso di sviluppo. È importante che l’intelligenza artificiale rimanga trasparente, sicura, accessibile e responsabile», ha affermato il primo ministro Modi in un post su X in cui ha espresso viva soddisfazione, orgoglio e efficacia per un summit che rimarrà nella storia.