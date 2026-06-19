Intervento killer, gamba spaccata a Koné (video). Il calciatore del Sassuolo esce in lacrime

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Mondiali di calcio

Il Canada travolge il Qatar per 6-0 nel match valido per la seconda giornata del Gruppo B dei Mondiali 2026. A Vancouver i padroni di casa dominano con la tripletta di Jonathan David conquistano la prima vittoria nella World Cup in una giornata macchiata dal gravissimo infortunio di Ismael Koné: il centrocampista, in avvio di ripresa, subisce un duro fallo di Madibo e crolla a terra con la gamba sinistra spezzata. L’episodio avviene a gara già deciso, con il Qatar sotto 3-0 e in inferiorità numerica sin dal 33′ per l’espulsione di Homam. Anche Madibo viene espulso: in 11 contro 9, il Canada dilaga ulteriormente con un risultato tennistico in una sfida iniziata in discesa.

L’infortunio di Koné, il talento del Sassuolo

Koné è stato subito circondato dai compagni, per proteggerne la sofferenza dalle immagini televisive. Molti erano sotto shock per il dolore dell’amico a terra. Madibo poi è stato espulso per il fallo lasciando il Qatar in 9 mentre Ismael è stato portato via in barella tra gli applausi del pubblico.

Il primo gol del Canada era arrivato al 16′ con Larin, rapido a ribadire in rete il pallone ribattuto dal portiere qatariota Abunada dopo la conclusione di David. L’attaccante della Juventus si sblocca al 29′ con uno splendido destro al volo che fa secco Abunada sul primo palo: 2-0. Il numero 10 firma la doppietta personale nel recupero, piombando sul pallone respinto miracolosamente da Abunada dopo il colpo di testa di Larin. Dopo il dramma di Koné, il Canada riprende a giocare con aggressività. Saliba al 64′ realizza il 4-0 con una punizione impeccabile da 20 metri. La cinquina viene timbrata al 75′ dall’autorete di Manai, che devia nella propria porta il pallone calciato da Shaffelburg. Al 91′, David completa la tripletta personale sfruttando un pallone vagante nell’area avversaria: 6-0.