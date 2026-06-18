I primi nomi del governo “osteria” della Schlein: la coppia Fratoianni-Piccolotti in pole. E Renzi?

Foto: ANSA / MAURIZIO BRAMBATTI (3 marzo 2026 )

Il retroscena

“Ma certo, io sono testardamente unitaria”, dice la segretaria del Pd Elly Schlein, ospite di Tagada su La7, rispondendo alla domanda se aveva avvisato Matteo Renzi dell’incontro avuto alcuni giorni fa con Conte, Fratoianni e Bonelli, immortalato da una foto e se il leader di Iv fa ancora parte del campo largo o si e’ ristretto. “Il programma lo faremo insieme a tutta l’alleanza a partire da settembre”. Anche con Renzi? “Io non ho mai posto veti su nessuno, e’ sui temi che ci mettiamo insieme non contro qualcuno o contro Meloni”, ha aggiunto la leader dem. “L’alleanza progressista è già più larga” rispetto alla foto del pranzo tra i leader Pd, M5S a Avs. “L’abbiamo costruita nei tanti comuni e nelle tante regioni dove ci siamo candidati insieme, abbiamo vinto insieme e governiamo insieme senza avere un problema, raccontatemi voi qual è in una regione dove abbiamo avuto effettivamente un problema. Quindi l’alleanza progressista è già più larga. Poi questo non significa che le principali forze di opposizione, che lavorano già insieme su tanti temi da molti anni, non facciano anche delle iniziative”.

Il governo “osteria” che sogna la Schlein

Oggi, intanto, il Foglio si lancia in un divertente quadretto su quello che potrebbe essere un futuro governo “osteria”, dal campo più o meno stretto, con o senza Renzi. Premier Elly Schlein (Pd), ministro dell’Economia Ernesto Maria Ruffini, ministro degli Esteri Matteo Renzi o aolo Gentiloni, ministro della Difesa Lorenzo Guerini (Pd), ministro della Salute: Mariolina Castellone (M5s), ministro del Lavoro, udite udite Nicola Fratoianni (Avs), ministro dell’Ambiente Chiara Braga (Pd) o Angelo Bonelli (Avs), ministro della Funzione pubblica Stefano Patuanelli (M5s), ministro dello Sviluppo Andrea Orlando (Pd), ministro delle Comunicazioni Barbara Floridia (M5s), ministro delle Infrastrutture Stefano Bonaccini (Pd), ministro dell’Interno Franco Gabrielli, ministro dell’Istruzione Giuseppe De Cristofaro (Avs) o Anna Ascani (Pd) o Pierfrancesco Majorino (Pd), ministro della Ricerca Michele Fina (Pd), ministro per il Mezzogiorno Pasquale Tridico (M5s), ministro della Giustizia Andrea Pertici, ministro della Cultur Maria Elena Boschi (Italia viva) o Elisabetta Piccolotti (Avs). Presidente del Senato: Giuseppe Conte. “Di fronte a questa lista si potrà provare piacere, si potrà provare terrore, si potrà provare disagio, si potrà provare spaesamento…”, conclude giustamente Il Foglio.