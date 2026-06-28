I numeri smentiscono le polemiche: Meloni difende l’interesse nazionale, Italia e Usa restano alleati strategici

Foto: Ansa / FILIPPO ATTILI (25/6/2026)

Relazioni solide

Dall'incontro alla 111ª Assemblea dell'American Chamber of Commerce in Italy fino alle parole dell'ambasciatore americano: sono tanti i segnali che confermano le salde relazioni tra il nostro Paese e gli Stati Uniti

Le polemiche politiche possono occupare le prime pagine dei giornali per qualche giorno, ma sono i numeri dell’economia a raccontare la realtà dei rapporti tra Italia e Stati Uniti. Le tensioni emerse nelle ultime ore tra Donald Trump e Giorgia Meloni hanno inevitabilmente acceso il dibattito politico, ma chi guarda ai dati e agli interessi concreti del Paese comprende perché la linea della prudenza scelta dal presidente del Consiglio sia quella più utile all’Italia.

Il messaggio del mondo produttivo

Lo si è visto con estrema chiarezza alla 111ª Assemblea dell’American Chamber of Commerce in Italy, riunitasi al Museo della Scienza e della Tecnologia di Milano. Oltre trecento rappresentanti delle principali imprese americane presenti nel nostro Paese e delle aziende italiane che investono negli Stati Uniti si sono ritrovati per discutere di crescita, investimenti e sviluppo. Nonostante il clima politico, l’atmosfera è stata quella di sempre: strette di mano, incontri tra imprenditori, tavoli di lavoro e nuovi progetti. Il messaggio arrivato dal mondo produttivo è stato inequivocabile: il rapporto economico tra Roma e Washington è troppo importante per essere messo in discussione da una polemica contingente.

Italia e Usa restano alleati e Meloni difende l’interesse nazionale

Persino la rinuncia del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a partecipare all’evento non ha modificato il clima. Al contrario, i vertici delle multinazionali hanno ribadito un concetto semplice ma fondamentale: i governi possono attraversare momenti di confronto, mentre le economie continuano a cooperare perché ne hanno un interesse reciproco.

Ed è sufficiente osservare i numeri per comprenderne le ragioni. Nel 2025 l’interscambio commerciale tra Italia e Stati Uniti ha superato i 105 miliardi di euro, il livello più alto mai raggiunto nella storia delle relazioni economiche tra i due Paesi. Gli Stati Uniti sono il primo mercato extraeuropeo per il Made in Italy e rappresentano uno sbocco fondamentale per centinaia di migliaia di imprese italiane. Macchinari, farmaceutica, componentistica, agroalimentare, moda, lusso, chimica, aerospazio e tecnologie avanzate alimentano un flusso commerciale che continua a crescere anno dopo anno.

Italia e Usa sono uniti anche grazie all’economia

Anche gli investimenti raccontano una relazione sempre più stretta. Le imprese italiane hanno ormai investito negli Stati Uniti quasi 50 miliardi di dollari, una cifra aumentata di sei volte rispetto all’inizio degli anni Duemila. Oggi quasi seimila aziende italiane operano stabilmente negli Usa e danno lavoro a oltre 300 mila cittadini americani. Parallelamente, circa 3.350 imprese statunitensi sono presenti in Italia con investimenti pari a circa 36 miliardi di dollari e occupano oltre 334 mila lavoratori italiani. Complessivamente sono più di 630 mila i posti di lavoro direttamente collegati a questo rapporto economico.

Di fronte a dati di questa portata diventa evidente perché nessuno, né a Washington né a Roma, abbia interesse ad alimentare uno scontro permanente. È ciò che hanno spiegato anche molti manager presenti all’assemblea milanese, sottolineando come il vero nemico delle imprese sia sempre l’incertezza. Gli investimenti internazionali si fondano infatti sulla prevedibilità delle relazioni istituzionali e sulla stabilità politica. Un deterioramento duraturo dei rapporti potrebbe tradursi in maggiore cautela negli investimenti, nuovi ostacoli commerciali o perfino nel ritorno di dazi su alcuni prodotti simbolo del Made in Italy. Uno scenario che nessuno, nel mondo produttivo, considera auspicabile.

Le parole dell’ambasciatore americano sono un’ulteriore conferma

In questo contesto assume particolare rilievo anche l’intervista rilasciata dall’ambasciatore americano in Italia, Tilman Fertitta. Non solo ha definito Giorgia Meloni «uno dei veri leader di questa parte del mondo», ma ha ribadito che il presidente Trump nutre grandi aspettative nei confronti dell’Italia proprio perché la considera uno degli alleati più solidi degli Stati Uniti. Fertitta ha inoltre ridimensionato le tensioni degli ultimi giorni, parlando di un semplice «piccolo intoppo sul radar» e assicurando che la relazione tra i due Paesi rimane fortissima. «Italia e Stati Uniti sono i migliori alleati», ha affermato, aggiungendo che «tutto si sistemerà».

Parole che hanno un significato preciso. Le aspettative americane nei confronti dell’Italia sono elevate proprio perché il nostro Paese ha recuperato credibilità internazionale. Non è un caso che Trump abbia spesso riconosciuto il ruolo assunto da Giorgia Meloni nello scenario europeo e mediterraneo. In diplomazia, come nei rapporti personali, chi conta viene anche criticato, perché da lui ci si aspetta molto.

L’Italia continua ad avere un ruolo molto più importante rispetto al passato

La realtà è che oggi l’Italia pesa più di quanto pesasse solo pochi anni fa. La crescita dell’export, la solidità della manifattura, il ruolo delle imprese italiane negli Stati Uniti e la credibilità internazionale conquistata dal governo rendono il rapporto con Washington sempre più equilibrato. Non si tratta più di una relazione nella quale l’Italia subisce le decisioni americane, ma di un partenariato costruito su interessi reciproci e convenienze condivise.

Per questo la scelta di Giorgia Meloni di abbassare rapidamente i toni, evitando di trasformare una divergenza politica in uno scontro permanente, appare perfettamente coerente con l’interesse nazionale. Difendere gli interessi italiani non significa alimentare polemiche sterili, ma preservare una partnership economica che vale oltre cento miliardi di euro di commercio, decine di miliardi di investimenti reciproci e più di seicentomila posti di lavoro. È questa la differenza tra la propaganda e il governo: sapere che, quando sono in gioco gli interessi strategici dell’Italia, la responsabilità produce risultati molto più solidi delle polemiche.