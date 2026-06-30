Gli sciacalli da tastiera non mollano la Roccella: spuntano battute, meme vergognosi e insulti al “Secolo”

Foto: screen da fb

La "feccia rossa"

La Polizia Postale indaga su insulti e calunnie comparse sul web contro la ministra della Famiglia Roccella dopo la scomparsa, nelle acque di Vico, nel Viterbese, del marito Luigi Cavallari. Ma se contro gli “haters” di sinistra, che da sempre odiano la figura che non ha mai ceduto all’ideologia no gender o delle famiglie alternative, contro i burloni, si fa per dire, gli spiritosoni da tastiera, altrimenti detti sciacalli, è più difficile intervenire. Nelle ultime ore, con il cadavere del marito della Roccella che ancora non è stato ritrovato, sul web sono comparse altre scritte o immagini offensive. Una su tutti, una foto del lago con la vergognosa ironia: “E’ ufficiale, il marito della Roccella ha battuto il record di Maiorca…”. Farebbe piangere, se non facesse schifo. Altri presunti “troll” o influencer più o meno anonimi sfottono la ministra con meme sul lago “incantato” o altre amenità del genere. Qualcuno si spinge a fare pubblicità sulla triste vicenda alla propria pagina astrologica: “Il marito della ministra Roccella, Luigi Cavallari, è scomparso nel lago di Vico. Si era tuffato dalla barca per fare il bagno e sembra abbia avuto un malore. Osserviamo che Plutone sta transitando esattamente al quadrato di Venere mentre Nettuno sta transitando in quinconce. Se fosse nata di prima mattina avrebbe anche Urano in quadratura alla Luna”. Mah. Qualche volto noto della sinistra web, invece, sulle sua pagine social ha provato a spiegare che il dolore è una cosa e il dispiacere un’altra, cioé, la morte ci dispiace, il dolore della moglie meno…

Ma non mancano, sui social, anche accuse al Secolo d’Italia, accusato di aver fatto un titolo troppo forte contro la “feccia rossa”, domenica sera. “Vergogna!. “Venduti”, “Siete voi che istigate l’odio”, hanno scritto i fans della “feccia rossa”. Uno strano modo di concepire la volgarità: esultare per la morte di una persona con nome e cognome, non sarebbe offensivo, accusare una generica categoria, la feccia, per una volta non nera ma rossa, invece sì.