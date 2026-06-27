L'anniversario
Giorgio Almirante, 112 anni di orgoglio italiano. La destra non dimentica mai il suo leader
Giorgio Almirante, 112 e lode: il convegno di FdI
“Nessuno pensi di usurpare l’eredità politica di Almirante per raccattare voti. Il suo pensiero e la sua storia sono parte integrante di Fratelli d’Italia”, ha affermato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e dirigente di Fdi durante il convegno “Gli anni ’70-’80 Giorgio Almirante: politica e cultura” che si è svolto l’altra sera a Palazzo Lombardia. Un confronto appassionato e coinvolgente, con grande partecipazione di pubblico, sulla figura di Giorgio Almirante. Un’occasione preziosa per ricordare, insieme a relatori prestigiosi che lo hanno conosciuto, uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana del Dopoguerra, figura di spicco tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, rispettato e stimato anche dagli avversari politici. La serata è stata introdotta dagli interventi dell’assessore la Russa e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, organizzatori del convegno. Sono stati poi trasmessi gli interventi video di Arianna Meloni, Capo segreteria di Fdi e di Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. A seguire hanno preso la parola Carlo Fidanza, deputato del Parlamento Europeo, Grazia Di Maggio, deputato, Massimo Magliaro, già Vicedirettore del TG1, Francesco Storace, già presidente della Regione Lazio e il deputato Carlo Maccari. Centododici anni di un mito, e non sentirlo.