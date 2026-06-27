Giorgio Almirante, 112 anni di orgoglio italiano. La destra non dimentica mai il suo leader

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L'anniversario

“Era il 27 giugno 1914, esattamente 112 anni fa, quando nacque l’Uomo che ha restituito alla vita democratica e repubblicana la Destra italiana. Viva Giorgio Almirante! Orgoglioso di essere italiano!”, scrive di primo mattino Galeazzo Bignami, sui social, e apre così la giornata del ricordo del leader missino anche sui modernissimi strumenti di comunicazione attuali.

stato un uomo della pacificazione che ha creduto nella partecipazione della destra alla vita democratica, che voleva avversari ma non nemici. Ha attraversato gli anni di piombo e ha sofferto per i tanti lutti, ha sempre creduto nella libertà e nella coerenza. Ha insegnato a generazioni di giovani, anche a me, l’importanza di rimanere ancorati ai propri valori, di amare l’Italia, di volere un Paese migliore per tutti i cittadini”, lo ricorda l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma in tutta Italia il leader missino viene ricordato e celebrato, con l’epicentro a Milano, d Foto in bianco e nero, a colori, ai comizi, tra la gente, con il Secolo d’Italia tra le dita. “Giorgio Almirante moriva trentotto anni fa il 22 maggio 1988, èche voleva avversari ma non nemici. Ha attraversato gli anni di piombo e ha sofferto per i tanti lutti, ha sempre creduto nella libertà e nella coerenza. Ha insegnato a generazioni di giovani, anche a me, l’importanza di rimanere ancorati ai propri valori, di amare l’Italia, di volere un Paese migliore per tutti i cittadini”, lo ricorda l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma in tutta Italia il leader missino viene ricordato e celebrato, con l’epicentro a Milano, d ove ieri si è svolto un convegno molto partecipato.

Giorgio Almirante, 112 e lode: il convegno di FdI

“Nessuno pensi di usurpare l’eredità politica di Almirante per raccattare voti. Il suo pensiero e la sua storia sono parte integrante di Fratelli d’Italia”, ha affermato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e dirigente di Fdi durante il convegno “Gli anni ’70-’80 Giorgio Almirante: politica e cultura” che si è svolto l’altra sera a Palazzo Lombardia. Un confronto appassionato e coinvolgente, con grande partecipazione di pubblico, sulla figura di Giorgio Almirante. Un’occasione preziosa per ricordare, insieme a relatori prestigiosi che lo hanno conosciuto, uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana del Dopoguerra, figura di spicco tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, rispettato e stimato anche dagli avversari politici. La serata è stata introdotta dagli interventi dell’assessore la Russa e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, organizzatori del convegno. Sono stati poi trasmessi gli interventi video di Arianna Meloni, Capo segreteria di Fdi e di Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. A seguire hanno preso la parola Carlo Fidanza, deputato del Parlamento Europeo, Grazia Di Maggio, deputato, Massimo Magliaro, già Vicedirettore del TG1, Francesco Storace, già presidente della Regione Lazio e il deputato Carlo Maccari. Centododici anni di un mito, e non sentirlo.