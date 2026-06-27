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Giorgio Almirante, 112 anni di orgoglio italiano. La destra non dimentica mai il suo leader
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L'anniversario

Giorgio Almirante, 112 anni di orgoglio italiano. La destra non dimentica mai il suo leader

Politica - di Marta Lima - 27 Giugno 2026 alle 15:25

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“Era il 27 giugno 1914, esattamente 112 anni fa, quando nacque l’Uomo che ha restituito alla vita democratica e repubblicana la Destra italiana. Viva Giorgio Almirante! Orgoglioso di essere italiano!”, scrive di primo mattino Galeazzo Bignami, sui social, e apre così la giornata del ricordo del leader missino anche sui modernissimi strumenti di comunicazione attuali.
Foto in bianco e nero, a colori, ai comizi, tra la gente, con il Secolo d’Italia tra le dita. “Giorgio Almirante moriva trentotto anni fa il 22 maggio 1988, è stato un uomo della pacificazione che ha creduto nella partecipazione della destra alla vita democratica, che voleva avversari ma non nemici. Ha attraversato gli anni di piombo e ha sofferto per i tanti lutti, ha sempre creduto nella libertà e nella coerenza. Ha insegnato a generazioni di giovani, anche a me, l’importanza di rimanere ancorati ai propri valori, di amare l’Italia, di volere un Paese migliore per tutti i cittadini”, lo ricorda l’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Ma in tutta Italia il leader missino viene ricordato e celebrato, con l’epicentro a Milano, dove ieri si è svolto un convegno molto partecipato.

Giorgio Almirante, 112 e lode: il convegno di FdI

“Nessuno pensi di usurpare l’eredità politica di Almirante per raccattare voti. Il suo pensiero e la sua storia sono parte integrante di Fratelli d’Italia”, ha affermato Romano La Russa, assessore regionale alla Sicurezza e dirigente di Fdi durante il convegno “Gli anni ’70-’80 Giorgio Almirante: politica e culturache si è svolto l’altra sera a Palazzo Lombardia. Un confronto appassionato e coinvolgente, con grande partecipazione di pubblico, sulla figura di Giorgio Almirante. Un’occasione preziosa per ricordare, insieme a relatori prestigiosi che lo hanno conosciuto, uno dei protagonisti indiscussi della politica italiana del Dopoguerra, figura di spicco tra i fondatori del Movimento Sociale Italiano, rispettato e stimato anche dagli avversari politici. La serata è stata introdotta dagli interventi dell’assessore la Russa e dell’assessore regionale alla Cultura Francesca Caruso, organizzatori del convegno. Sono stati poi trasmessi gli interventi video di Arianna Meloni, Capo segreteria di Fdi e di Marco Osnato, presidente della VI Commissione Finanze della Camera dei deputati. A seguire hanno preso la parola Carlo Fidanza, deputato del Parlamento Europeo, Grazia Di Maggio, deputato, Massimo Magliaro, già Vicedirettore del TG1, Francesco Storace, già presidente della Regione Lazio e il deputato Carlo Maccari. Centododici anni di un mito, e non sentirlo.

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di Marta Lima - 27 Giugno 2026

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