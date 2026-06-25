FdI celebra Giorgio Almirante, l’omaggio di La Russa e Arianna Meloni: “La sua fiamma vive ancora nel nostro simbolo”

Convegno a Milano

Fratelli d’Italia ricorda a Milano Giorgio Almirante. Il convegno dedicato al fondatore dell’Msi è anche il momento di rivendicare per Fratelli d’Italia di avere raccolto il testimone di Almirante e di quella fiamma, che ancora c’è nel suo simbolo.

Giorgio Almirante, spiega Arianna Meloni, in un videomessaggio “era un gigante, una figura che ha fatto la storia d’Italia al pari di altre personalità che nel dopoguerra hanno rimesso in piedi la nazione”. E “ha protetto i valori di destra dal ghetto dell’arco costituzionale, dagli anni di piombo, dalla partitocrazia, per poi consegnarli alle generazioni che vennero dopo. La fiamma nel nostro simbolo rappresenta quella preziosa eredità”.

“Se oggi si può parlare di pacificazione e aprire una nuova pagina di storia – aggiunge la capo della segreteria politica di Fratelli d’Italia – iil merito è suo e di quanti lo hanno sostenuto. Ha lasciato il segno non solo nella cultura della destra, ha attraversato la fase più difficile della nostra storia nazionale, assumendo su di sè responsabilità pesantissime. Ha traghettato la comunità del Movimento Sociale dalla marginalità alla piena partecipazione nella vita democratica. E ha lasciato una classe dirigente consapevole del destino e della missione della destra”.

Arianna Meloni: “Ha lasciato il segno non solo nella cultura della destra, ma nella storia nazionale”

“Almirante fu tra i più lucidi a denunciare la degenerazione e la corruzione del sistema politico dell’epoca, che poco dopo la sua scomparsa venne scoperchiata dalla famosa inchiesta di Mani Pulite – aggiunge Arianna Meloni -. Furono quelli gli anni in cui la mia generazione raccolse quel testimone e quella fiamma che ancora oggi è viva nel nostro simbolo rappresenta quella preziosa eredità”.

Se fosse ancora vivo il leader della destra potrebbe vedere al governo quelli che si considerano i suoi eredi, “sarebbe contento dell’evoluzione che la sua fiamma ha compiuto con Giorgia Meloni – rivendica La Russa -. C’è una linea di coerenza che è rappresentata dalla fiamma, che non è un simbolo neo fascista, nè antico e non ha mai rappresentato il fuoco fatuo, o tante balle che alcuni dicono“.

“Almirante secondo noi è uno degli uomini politici della Repubblica che ha inciso molto, perché ha saputo traghettare in un regime assolutamente democratico anche chi usciva sconfitto dalla guerra e questo gliel’ha riconosciuto il presidente Napolitano e il presidente Mattarella al suo funerale”, ha aggiunto il presidente del Senato.

La Russa: “Se Almirante fosse ancora vivo…”

La Russa ha ricordato che: “La televisione di Stato, il suo era un partito del cinque per cento addirittura malvisto per certi versi, fece il funerale in diretta e Nilde Iotti e Giancarlo Pajetta, capi del Partito Comunista vennero, io c’ero in chiesa. Per cui, a volte, mi stupisco che cose di sincero rispetto che c’erano in quegli anni si perdano, invece che migliorare col passare del tempo”.

A volte, ha concluso il presidente del Senato, “il rispetto tra avversari che in quel periodo c’era, come ci fu l’Almirante nei confronti di Berlinguer, lo vedo scemare anziche’ aumentare. Io mi auguro che, invece, il rispetto tra avversari ci sia sempre e ci sia il giusto riconoscimento anche delle cose buone che gli avversari fanno fermo restando la critica per quelle che non piacciono”.

“A pochi giorni dall’anniversario della sua nascita auspico che le nuove generazioni possano conoscere la storia e il pensiero di questo uomo straordinario al quale mai mancò, anche nei momenti più difficili, il coraggio di lottare nobilmente ma tenacemente per le proprie idee”. Così il deputato di Fratelli d’Italia, Riccardo De Corato, tra i present nella sala ‘Marco Biagi’ di Palazzo Lombardia all’incontro ‘Almirante: politica e cultura’.

Presente all’appuntamento, il giornalista di Libero Pietro Senaldi che ha intervistato il presidente del Senato Ignazio La Russa e il Presidente uscente della Regione Puglia Michele Emiliano. Sono inoltre intervenuti, durante l’incontro, Massimo Magliaro storico direttore dell’ufficio stampa del Movimento Sociale Italiano ai tempi di Almirante, Francesco Storace ex Presidente della Regione Lazio, l’Europarlamentare Carlo Fidanza, i deputati di Fratelli d’Italia Marco Osnato e Carlo Maccari (Coordinatore Regionale di Fdi), e gli Assessori Regionali alla Cultura Francesca Caruso e alla Sicurezza Romano La Russa.