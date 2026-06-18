Agroalimentare
Dazi ko, vola l’export dei formaggi Made in Italy: Parmigiano e mozzarella trainano il boom del 2025
Parmigiano reggiano batte dazi Usa per manifesta superiorità. Nonostante le barriere messe da Trump all’export negli Stati Uniti e le incertezze internazionali, il settore dei formaggi made in Italy ha chiuso il 2025 con il record delle esportazioni, raggiungendo 6,7 miliardi di euro. Nei primi tre mesi dell’anno, le vendite all’estero hanno sono cresciute di un altro 3,8%. Il Grana Padano è generalmente il formaggio italiano più esportato con Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Svizzera mercati principali mentre il Parmigiano Reggiano è il formaggio italiano con il maggior valore economico all’estero. Anche mozzarella e gorgonzola restano tra i prodotti che trainano il settore latteario-caseario nel mondo, così come pecorino, provolone e asiago. Nel complesso, il settore caseario italiano esporta oltre la metà della produzione di alcune Dop di punta, con Grana Padano e Parmigiano Reggiano che da soli rappresentano una quota molto rilevante dell’intero export caseario nazionale.