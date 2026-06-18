Dazi ko, vola l’export dei formaggi Made in Italy: Parmigiano e mozzarella trainano il boom del 2025

Il settore lattiero-caseario italiano si conferma, anche nell’anno da poco concluso, dunque, una delle componenti più dinamiche e strategiche dell’agroalimentare nazionale. Le più recenti rilevazioni mostrano un comparto solido, capace di generare valore, occupazione e competitività: rappresenta il 9% degli addetti dell’industria alimentare e delle bevande, con oltre 43 mila lavoratori, il 6% delle imprese attive – quasi 2.200 realtà produttive – e il 17% delle Indicazioni Geografiche italiane registrate. Contribuisce inoltre per l’11% al fatturato export e per l’11% al fatturato alla produzione. A conferma della forza industriale del comparto, il fatturato complessivo del settore formaggi made in Italia che ha raggiunto i 28,5 miliardi di euro, mentre il fatturato export ha toccato i 6,7 miliardi di euro, segnando un nuovo traguardo nella proiezione internazionale del Made in Italy. Particolarmente significativa anche la bilancia commerciale dei formaggi, positiva per 3 miliardi di euro, un risultato che testimonia la capacità delle imprese italiane di competere con successo sui mercati globali. A fare il punto è Assolatte nel corso della 81esima assemblea annuale. Questi numeri sono il frutto della visione e della resilienza degli industriali lattiero-caseari, capaci di affrontare un anno complesso ma ricco di soddisfazioni, segnato da un nuovo record nelle esportazioni e da una gestione efficace delle sfide produttive. Nel 2025 sono state consegnate alla trasformazione 13,5 milioni di tonnellate di latte vaccino, con un incremento del 2,1% rispetto all’anno precedente. Un risultato che consolida la posizione dell’Italia al quinto posto nell’Unione Europea, con una quota del 9,1%, e che ha permesso di ridurre ulteriormente la dipendenza dal latte estero, scesa sotto il 6% grazie al calo del 7,6% delle importazioni. L’industria ha saputo valorizzare la maggiore disponibilità di materia prima incrementando quasi tutte le principali produzioni: il latte alimentare è cresciuto dell’1,7%, i fermentati del 4,8%, il burro del 6,8%, le creme del 5% e i formaggi vaccini dello 0,5%.

Con 2,01 miliardi di euro di esportazioni extra-Ue, l’Italia supera la Nuova Zelanda e si posiziona come secondo esportatore caseario mondiale per valore, subito dopo gli Stati Uniti. Sempre in extra-Ue, con 200 mila tonnellate esportate il nostro Paese si colloca inoltre al terzo posto per volumi. Il mercato comunitario rimane comunque fondamentale, con 479 mila tonnellate esportate per un valore di 4,08 miliardi di euro. Il 2025 è stato definito ”un anno sostanzialmente positivo”, nonostante l’aumento improvviso della disponibilità di latte nell’ultimo quadrimestre e le incertezze sui mercati esteri. Il presidente Paolo Zanetti ha ringraziato il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida per il lavoro di mediazione sulla filiera e il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato per la collaborazione nella tutela del valore nutrizionale dei prodotti lattiero‑caseari, ricordando il recente protocollo d’intesa che riconosce latte, yogurt, formaggi e burro come ”elementi centrali della dieta mediterranea”.